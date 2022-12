Ford dévoilera un nouveau multisegment électrique en mars prochain

Ce sera le premier véhicule électrique de Ford à utiliser la plateforme MEB de VW.

Le nouveau multisegment sera assemblé à Cologne, où la Fiesta est actuellement assemblée.

Ford a doublé sa promesse de livrer des VE en Europe et le prochain dans la ligne sera un nouveau crossover compact qui sera révélé en mars prochain.

Le nouvel utilitaire sera construit sur la plateforme MEB EV de Volkswagen, dans le cadre de leur accord de partage de plateforme et d’autres considérations.

Martin Sander, chef de la division d’électrification du modèle E de Ford, s’est rendu sur Twitter où il a partiellement soulevé le couvercle de la partie avant du nouveau VE, en disant : « J’ai hâte que 2023 arrive, lorsque nous retirerons le couvercle de notre premier véhicule de tourisme électrique venant de Cologne. »

Comme le rapporte Autocar, le nouveau VE sera inspiré des Ford Bronco et F-150. On ne voit guère plus qu’une partie d’une roue, un pare-chocs avant et un phare, mais tout cela semble assez costaud. Malgré tout, le multisegment sera en concurrence plus directe avec les petits crossovers électriques tels que le Volkswagen ID.4, le Toyota bZ4X, le Nissan Ariya et le Volvo XC40 Recharge, plus haut de gamme. Comme ces derniers VE, le nouveau produit Ford sera proposé dans une configuration à propulsion à moteur unique ou avec deux moteurs électriques.

Ford utilisera l’usine de Cologne où la Fiesta est actuellement assemblée pour construire les nouveaux VE. Ainsi, une autre petite voiture sera effacée tristement, mais comme nous le savons, les voitures compactes ne sont pas aussi rentables que les VUS, électriques ou non.