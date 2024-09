Ford dépose un brevet pour un système de diffusion de publicités dans les véhicules

Ford vous propose des publicités pendant que vous conduisez

La voiture surveillera les meilleures publicités et les meilleurs moments

Vous êtes sur l’autoroute, en train de parler à votre passager. Il y a une brève accalmie dans la conversation et, soudain, votre écran central affiche une publicité. Elle est diffusée par les haut-parleurs et, bien sûr, elle concerne le sujet de votre conversation. Cela vous semble horrible ? C’est exactement ce que pourrait faire un nouveau brevet de Ford dans votre voiture à l’Ovale bleu.

Le brevet, découvert par Inside EVs, s’intitule « In-Vehicle Advertisement Presentation Systems and Methods » (systèmes et méthodes de présentation des publicités dans le véhicule). L’abrégé le décrit comme une méthode permettant de déterminer les informations relatives au trajet, notamment l’emplacement, la vitesse et le mode de conduite, puis de déterminer les préférences de l’utilisateur en matière de publicité et de lui fournir des publicités.

En bref, le système sait où vous allez et où vous êtes. Sur la base de ces informations, il envoie des publicités à vos haut-parleurs et/ou à votre écran central. Il s’agit de publicités embarquées, avec toute la subtilité et la personnalisation des offres publicitaires de YouTube.

Le dossier indique qu’il peut également utiliser les connaissances historiques que votre véhicule possède sur vos habitudes et, bien sûr, qu’il peut « fournir des opportunités maximisées ou optimisées pour la monétisation basée sur la publicité ».

L’un des aspects les plus préoccupants est la détection audio. Il se peut qu’il n’interrompe pas directement votre conversation, mais cette partie du système le laissera certainement entrer. Le système utiliserait également les informations relatives au mode de conduite, ce qui pourrait réduire les distractions lorsque vous êtes en mode sport, mais qui servirait plus probablement à vous envoyer des publicités pour des avocats spécialisés dans la vente de billets.

Bien entendu, le dépôt d’un brevet ne signifie pas que Ford va le faire. Cela signifie simplement que l’entreprise peut le faire. Et que quiconque fera de même devra payer. L’ajout d’une telle fonctionnalité susciterait sans aucun doute l’indignation des acheteurs. Toutefois, étant donné que même les services de télévision en continu payants comportent désormais des publicités, cette idée n’est peut-être pas si farfelue que cela. Vous ne voulez pas de publicité ? Achetez une Platinum au lieu d’une XLT.