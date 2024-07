Ford abandonne son projet de VUS électrique et remplace le Super Duty par un autre à Oakville

Ford construira des camionnettes Super Duty au Canada.

L’usine sera opérationnelle un an plus tôt.

Ford vend plus de camionnettes Super Duty qu’il ne peut en fabriquer. Cela signifie que la gamme de poids lourds va être fabriquée au Canada. Ford convertit son usine d’Oakville, temporairement fermée, pour y construire des pick-up à partir de 2026.

L’expansion permettrait d’ajouter jusqu’à 100 000 unités par an à la production de la gamme Ford Super Duty, qui comprend les camions F-250, F-350, F-450 et d’autres. Ces camions sont actuellement fabriqués dans des usines de l’Ohio et du Kentucky.

Pour ce faire, Ford investira 2,3 milliards $ dans l’usine de l’Ontario. L’usine, qui fabriquait auparavant les multisegments Ford Edge et Lincoln Nautilus, est actuellement à l’arrêt. Les plans initiaux de Ford pour l’après-Edge prévoyaient un démarrage quasi immédiat de la production de VE. Ces plans ont été reportés à 2027, et avec cette annonce, ils semblent avoir été complètement annulés.

Le constructeur automobile affirme que cela garantira 1 800 emplois à Oakville pour commencer, soit 400 de plus que ce qui était nécessaire pour les projets de VUS. Il ajoutera également 150 emplois au Windsor Engine Complex, qui construit les moteurs V8 pour le camion.

Ford a également déclaré que cette annonce « ouvre la voie à l’introduction de la technologie multiénergie dans la prochaine génération de camions Super Duty ». Si un camion Super Duty entièrement électrique n’est peut-être pas envisageable en 2027, une sorte de véhicule hybride ou VEHR semble être une quasi-certitude.