Fisker demande la liquidation en vertu du chapitre 11, laissant un avenir incertain à ses propriétaires

Fisker navigue vers une liquidation dans un contexte de défis opérationnels et d’incertitude pour les actionnaires

Fisker Inc. entame une liquidation en vertu du chapitre 11 de la loi sur les faillites après avoir échoué à obtenir les financements et les partenariats nécessaires.

Les négociations en cours portent sur l’accès aux pièces détachées et à l’entretien pour les propriétaires actuels de véhicules Fisker.

Les poursuites engagées par les actionnaires et les enquêtes de la SEC ajoutent de la complexité à un processus de faillite déjà tumultueux.

Le constructeur de véhicules électriques Fisker a entamé une procédure de liquidation en vertu du chapitre 11 de la loi sur les faillites, tout en s’efforçant de maintenir la stabilité opérationnelle pour les propriétaires actuels de VUS. La décision de l’entreprise fait suite à son incapacité à obtenir les capitaux et les partenariats stratégiques nécessaires, selon un rapport du Los Angeles Times.

Le tribunal des faillites du Delaware a approuvé un accord permettant à la direction de Fisker de superviser le processus de liquidation. Ce développement intervient après le dépôt de bilan de l’entreprise en juin, qui résulte de l’échec des tentatives d’obtenir des financements supplémentaires et des capacités de production.

Fondée en 2016 et introduite en bourse via SPAC en 2020, Fisker a levé 1 milliard de dollars mais n’a réussi à vendre qu’environ 7 000 véhicules. Les difficultés financières de l’entreprise ont conduit à des réclamations prévues dépassant le milliard de dollars, ce qui laisse peu de perspectives de récupération pour les actionnaires, rapporte le LA Times.

Le plan de liquidation, qui détaille la distribution du produit de la vente des actifs, est subordonné à l’approbation des créanciers non garantis. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) et les propriétaires de voitures ont exprimé leur inquiétude quant à la conversion potentielle de la procédure de faillite de Fisker en chapitre 7, notamment en raison des rappels en cours concernant le VUS Fisker Ocean.

L’association des propriétaires de Fisker jouera un rôle dans la détermination du sort de la propriété intellectuelle de l’entreprise, qui est cruciale pour les mises à jour permanentes des logiciels des véhicules. Des négociations sont en cours concernant l’accès aux pièces détachées et l’entretien à long terme des véhicules Fisker, bien que l’avenir de ces opérations reste incertain.

Avant d’arrêter sa production, Fisker a fabriqué plus de 11 000 VUS Ocean, dont 3 321 unités ont été vendues à American Lease pour 46,25 millions de dollars. Malgré des critiques favorables sur la qualité de la conduite et de la construction, l’Ocean a été confronté à d’importants problèmes de production et de livraison, ainsi qu’à des défaillances logicielles.

CVI Investments, le plus grand créancier garanti de Fisker, a remis en question la viabilité du statut de l’entreprise en vertu du chapitre 11 et a plaidé en faveur d’une transition vers le chapitre 7 de la loi sur les faillites. Toutefois, le comité des créanciers non garantis conteste le statut de créancier de CVI, ce qui complique le processus de négociation.

Fisker fait actuellement l’objet de plusieurs actions en justice de la part d’actionnaires et d’une enquête de la SEC sur des allégations de mauvaise conduite de la part du fondateur Henrik Fisker et de son épouse. Les dirigeants de l’entreprise ont reçu des primes avant le dépôt de bilan, ce qui a encore alimenté la controverse.

Le résultat de l’approbation du plan de liquidation et les négociations en cours concernant l’accès aux pièces détachées et à l’entretien auront un impact significatif sur l’avenir de Fisker et sur les propriétaires actuels de ses véhicules. L’évolution des poursuites engagées par les actionnaires et l’enquête de la SEC pourraient encore influencer la situation au fur et à mesure qu’elle progresse.