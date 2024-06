Fisker se place sous la protection de la loi sur les faillites

L’entreprise espère se restructurer.

Le nouveau constructeur de véhicules électriques a connu des problèmes de production et de vente.

Le constructeur d’automobiles électriques Fisker s’est placé sous la protection de la loi sur les faillites. L’entreprise espère vendre certains actifs et restructurer ses dettes, tout en se concentrant sur la poursuite de ses activités.

« Fisker a réalisé des progrès incroyables depuis sa création, en commercialisant le VUS Ocean deux fois plus vite que prévu dans l’industrie automobile et en tenant sa promesse de proposer le véhicule le plus durable au monde », a déclaré un porte-parole de Fisker. « Nous sommes fiers de nos réalisations et nous avons mis des milliers de Fisker Ocean SUV entre les mains de nos clients en Amérique du Nord et en Europe. Mais comme d’autres entreprises de l’industrie des véhicules électriques, nous avons été confrontés à divers vents contraires du marché et de la macroéconomie qui ont eu un impact sur notre capacité à opérer efficacement. Après avoir évalué toutes les options possibles pour notre entreprise, nous avons décidé que la vente de nos actifs dans le cadre du chapitre 11 était la solution la plus viable pour l’entreprise ».

Le constructeur automobile s’est placé sous la protection du chapitre 11 dans l’État du Delaware. Le chapitre 11 donne aux entreprises la possibilité d’essayer de résoudre leur situation financière, bien que l’entreprise continue d’interrompre la production de nouveaux véhicules. Dans sa déclaration, Fisker indique qu’il est en « discussions avancées » avec ses parties prenantes sur la vente des actifs.

Fisker avait précédemment déclaré qu’elle était en pourparlers avec un constructeur automobile établi qui pourrait la maintenir en activité. Ces discussions n’ont pas abouti à un accord, ce qui est l’un des facteurs ayant conduit à la protection de la loi sur les faillites. Le groupe Fisker estimait ses actifs entre 500 millions et 1 milliard $ et son passif entre 100 millions et 500 millions $. Parmi les principaux créanciers figurent Adobe, Google et SAP.

Le seul véhicule de série de l’entreprise était le VUS électrique Ocean. Ce modèle a fait l’objet de critiques cinglantes portant sur des problèmes de qualité. Le passage d’un modèle de vente interne à un modèle de vente basé sur des concessionnaires a également posé des problèmes.