Fiat lancera la version nord-américaine de la Fiat 500e demain

Le lancement se tiendra dans le cadre du salon de l’auto de Los Angeles.

La deuxième génération de la Fiat 500e est sur le marché en Europe depuis 2020.

Les spécifications de la version nord-américaine ne sont pas encore connues.

Fiat ne vend actuellement qu’un seul modèle en Amérique du Nord, le multisegment sous-compact 500x, mais cela pourrait bientôt changer.

La marque italienne prévoit d’ajouter la 500e électrique à sa gamme aux États-Unis et au Canada, marquant un retour de la citadine après sa sortie du continent en 2019.

Depuis lors, la Fiat 500 a abandonné sa variante à essence et une toute nouvelle génération de la 500e électrique est arrivée en Europe au début de 2020.

Bien sûr, le nouveau modèle est très similaire en apparence à la génération précédente introduite en 2007 puisque ces deux modèles s’appuient sur l’héritage de la Fiat 500 originale des années 50.

Malgré cela, le nouveau modèle se distingue par des phares et des feux arrière différents, ainsi que par un traitement modernisé de la partie avant. À l’intérieur, les différences les plus évidentes sont liées aux deux écrans numériques qui servent de combiné d’instruments et de système d’info-divertissement.

La version nord-américaine devrait recevoir quelques petits changements afin de se conformer aux réglementations locales et d’accroître son attrait pour les acheteurs potentiels.

Ces changements seront annoncés dès demain lors du salon de l’automobile de Los Angeles, mais Fiat a néanmoins publié quelques images qui montrent un gros plan des feux, des rétroviseurs et de l’écran tactile de la voiture.

En Europe, la 500e est proposée avec un choix de batteries de 24 kWh ou 42 kWh qui lui permettent de parcourir respectivement jusqu’à 185 kilomètres ou 320 kilomètres sur une charge. Ces chiffres étant basés sur le cycle WLTP, les chiffres officiels de l’EPA pour les modèles nord-américains devraient être inférieurs, ce qui pourrait convaincre Fiat de ne proposer que la plus grande batterie de ce côté-ci de l’Atlantique.

Les deux versions sont propulsées par un seul moteur électrique qui délivre 117 chevaux et 162 lb-pi de couple aux roues avant, ce qui devrait également être le cas aux États-Unis et au Canada.

Les conducteurs intéressés par la 500e mais souhaitant plus de puissance seront heureux d’apprendre que Fiat travaille actuellement sur une version Abarth plus sportive de la citadine électrique, qui pourrait également être importée en Amérique du Nord dans les années à venir.