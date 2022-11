Fiat dévoile l’Abarth 500e avec 153 chevaux et une recharge plus rapide

L’Abarth 500e est une version plus dynamique de la Fiat électrique.

L’augmentation de la puissance lui permet d’atteindre 100 km/h 2 secondes plus rapidement que la Fiat.

Ce modèle est aussi équipé d’un générateur de son qui réplique le bruit du moteur.

Après la première nord-américaine de la 500e électrique la semaine dernière, Fiat a dévoilé plus tôt aujourd’hui la version sportive Abarth de son petit VÉ.

Tout comme les versions Abarth précédentes, ce modèle disposera de plus de puissance et de réglages de châssis révisés qui le rendront plus rapide et plus dynamique que le modèle Fiat.

Selon la marque italienne, l’Abarth 500e bénéficiera d’une puissance de 153 chevaux et d’un couple de 173 lb-pi grâce à son groupe motopropulseur à moteur unique, soit 36 chevaux et 11 lb-pi de couple de plus que le modèle ordinaire.

Cela lui permettra d’atteindre 100 km/h depuis un arrêt en 7 secondes, soit deux secondes de moins que la Fiat.

L’Abarth sera également plus rapide sur circuit grâce à des modifications non précisées de son châssis, qui comprendront probablement une suspension plus rigide et un système de direction révisé.

En outre, la nouvelle Abarth sera plus rapide que l’Abarth 695 à essence sur circuit malgré une puissance inférieure de 10 chevaux et un poids probablement plus élevé en raison de la présence d’une batterie de 42 kWh.

Cette unité est la même que celle que l’on trouve dans la Fiat 500e ordinaire, mais elle bénéficiera de capacités de charge plus rapides qui lui permettront de passer de 0 à 80% en 35 minutes.

L’entreprise n’a pas encore annoncé d’autonomie officielle pour la version Abarth, mais elle devrait être inférieure aux 321 kilomètres (WLTP) annoncés par le modèle Fiat en raison des performances accrues.

Visuellement, le modèle Abarth se distinguera de la Fiat grâce à des jantes et des couleurs de peinture exclusives, des jupes latérales et des pare-chocs révisés, ainsi qu’un grand nombre de badges Abarth, dont le plus important se trouve à l’avant, où le nom de la société est écrit en grandes lettres ou se trouverait la calandre sur un modèle à essence.

À l’intérieur, la voiture sera dotée d’un habitacle révisé qui comprend des ajouts sportifs tels que des sièges baquets spéciaux recouverts d’Alcantara, un volant à fond plat et des pédales en aluminium. Le système d’info-divertissement ajoute également des pages de performance semblables à celles que l’on trouve sur les modèles SRT de Dodge.

Comme le bruit du moteur joue un rôle important dans l’expérience de conduite d’une voiture sportive, Abarth a inclus un générateur de bruit qui simulera le son d’un moteur à essence Abarth traditionnel lors de l’accélération. Le conducteur pourra activer ou désactiver cette fonction selon ses préférences.

Puisque Fiat a annoncé que la 500e sera proposée en Amérique du Nord à partir de l’année modèle 2024, il est probable que le modèle Abarth traverse également l’Atlantique, mais la société n’a pas encore fait de commentaire à ce sujet.