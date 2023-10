Ferrari se prépare pour la transition vers les VÉ; le PDG essaye le premier prototype

Ferrari progresse dans sa transition vers le véhicule électrique (VÉ), et le PDG Benedetto Vigna exprime sa satisfaction après avoir conduit le premier prototype VÉ de la marque.

Le premier modèle entièrement électrique de Ferrari est prévu pour un lancement en 2025, et le PDG Vigna a déjà essayé un prototype.

Le constructeur automobile vise à ce que les véhicules électrifiés (hybrides et électriques) représentent 60% de ses ventes d’ici 2026 et 80% d’ici 2030.

Malgré le passage à l’électrique, Ferrari prévoit de conserver les moteurs à combustion interne dans sa gamme, soutenus par des e-carburants, même après 2030.

Ferrari, le fabricant emblématique de voitures de sport, avance résolument dans le domaine des véhicules électriques. Des développements récents indiquent que la transition de la marque est bien engagée, alors que Benedetto Vigna, le PDG, fournit une mise à jour sur le premier modèle entièrement électrique de Ferrari. Prévu pour ses débuts en 2025, Vigna a récemment eu l’occasion d’essayer un prototype de ce VÉ. Dans une conversation avec Bloomberg Television, il a exprimé ses impressions positives, déclarant qu’il « l’aimait beaucoup ». Cependant, les détails spécifiques concernant ce prochain VÉ restent confidentiels, alors que Vigna s’est abstenu d’en dire plus.

Il est évident que Ferrari complète beaucoup de réflexion et d’efforts dans son incursion dans le marché des véhicules électriques. Le constructeur a établi un processus de développement rigoureux pour ses véhicules, souvent étalé sur plusieurs trimestres. Témoignant de son dévouement, Ferrari a récemment finalisé son « e-building », conçu pour fabriquer des véhicules électriques ainsi que des modèles hybrides tels que la 296 GTB et la SF90.

Lorsqu’on se penche vers l’avenir de la marque, on se rend rapidement compte que Ferrari a tracé une feuille de route claire pour ses aspirations électriques. D’ici 2026, la marque vise à ce que les véhicules électrifiés représentent 60% de ses ventes totales, et ce chiffre devrait augmenter à 80% d’ici 2030. Mais l’engagement de Ferrari envers la tradition reste évident. Avec l’utilisation des e-carburants, l’entreprise envisage de maintenir la présence des moteurs à combustion interne sous le capot de ses voitures. En fait, d’ici 2030, Ferrari prévoit de continuer à offrir des véhicules à motorisation uniquement à combustion interne, complétés par une gamme de variantes hybrides et électriques.

Il est intéressant de noter que Ferrari, en collaboration avec d’autres marques de supercars nichées, a négocié une adoption plus progressive de l’électrification de sa flotte par rapport à l’industrie automobile dans son ensemble. Ils ont également plaidé pour que les e-carburants soient reconnus dans les futures directives d’émissions de l’Union européenne.

Un détail intrigant concernant le premier VÉ de Ferrari est un potentiel « dispositif de reproduction sonore » évoqué dans un dépôt de brevet. Cette fonction simulerait le rugissement des moteurs, compensant le silence naturel des véhicules électriques – un son chéri par de nombreux passionnés de voitures.