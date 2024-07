Ferrari espère que les carburants synthétiques garderont le moteur à combustion interne en vie

Le PDG a suggéré que les carburants synthétiques pourraient être une réponse

La F1 prévoit de changer pour 2026

Ferrari est le prochain constructeur automobile à s’intéresser aux carburants synthétiques comme moyen de maintenir ses moteurs à combustion interne sur la route. Le patron de l’entreprise a parlé de ce carburant neutre en carbone, qu’elle commencera à utiliser en Formule 1 en 2026.

« Nous pensons que les voitures à moteur à combustion interne ont encore de beaux jours devant elles et que le développement de carburants neutres en carbone y contribuera », a déclaré le PDG Benedetto Vigna, rapporte Autocar.

Il a fait cette déclaration dans le contexte d’un projet de nouveau supercar. Elle succéderait à la LaFerrari et s’inscrirait dans la lignée des Enzo et F40. On s’attend à ce qu’elle utilise un système hybride comme celui de la SF90, mais on ne sait pas exactement quel pourrait être son moteur.

Cela laisse supposer que si l’entreprise est en mesure de produire des carburants synthétiques, elle pourrait toujours avoir un V12.

Les carburants synthétiques sont obtenus en extrayant de l’hydrogène et en le combinant avec du carbone séquestré. Porsche a testé ce procédé dans une usine expérimentale au Chili, mais la technologie nécessite actuellement beaucoup d’énergie pour être mise au point. L’utilisation d’énergie verte pourrait contribuer à décarboniser les carburants synthétiques. La Commission européenne a proposé que les moteurs à combustion interne puissent vivre au-delà de 2035 s’ils utilisent de tels carburants.

Quant à l’hydrogène, Ferrari l’étudie également. « Nous ne l’envisageons pas avant 2030 », a-t-il déclaré, ajoutant que « l’hydrogène pourrait être une bonne option pour l’avenir ».