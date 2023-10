Ferrari adopte les paiements en cryptomonnaie aux États-Unis

Selon Reuters, Ferrari a commencé à accepter les paiements en cryptomonnaie pour ses voitures de sport aux États-Unis, avec des projets d’étendre ce mode de paiement à l’Europe, en réponse à la demande croissante de sa clientèle.

Ferrari répond à la demande du marché en introduisant les paiements en cryptomonnaie.

Le constructeur automobile italien s’est associé à BitPay, garantissant la légitimité des transactions.

Des plans pour étendre l’option de paiement en cryptomonnaie à l’Europe sont en cours.

Comme le souligne Reuters, Ferrari, le célèbre fabricant de voitures de sport de luxe, a lancé les paiements en cryptomonnaie pour ses véhicules aux États-Unis. Cette décision est une réponse directe à la demande croissante de sa clientèle variée, dont certains ont amassé d’importantes fortunes grâce à leurs investissements en cryptomonnaies. L’entreprise reconnaît également l’évolution des monnaies numériques et leur acceptation grandissante sur le marché mondial.

Historiquement, de nombreuses grandes entreprises ont hésité à intégrer les paiements en crypto, principalement en raison de préoccupations concernant sa volatilité et les implications environnementales associées à certaines cryptomonnaies. Cependant, Enrico Galliera, le directeur marketing et commercial de Ferrari, a éclairé pour son équipe certaines avancées dans le monde des cryptos. Il a aussi souligné que des efforts considérables ont été faits pour réduire l’empreinte carbone des cryptomonnaies grâce à de nouveaux développements logiciels et à une plus grande dépendance aux sources d’énergie renouvelable.

L’engagement de Ferrari envers la protection de l’environnement reste fort, avec des ambitions claires d’atteindre la neutralité carbone sur l’ensemble de leur chaîne de valeur d’ici 2030. La décision d’accepter les cryptomonnaies ne dévie pas de cet engagement; c’est plutôt un témoignage de leur adaptabilité et de leur réactivité aux tendances du marché.

Pour la phase américaine, Ferrari s’est associé à BitPay, l’un des principaux processeurs de paiement en cryptomonnaie. Cette collaboration garantit que les monnaies numériques utilisées dans les transactions sont légitimes, protégeant à la fois l’acheteur et le vendeur d’éventuelles activités illicites. De plus, BitPay convertira instantanément les paiements en cryptomonnaie en monnaie traditionnelle, offrant une protection contre les fluctuations de prix notoires du monde crypto.

Enrico Galliera a souligné qu’il n’y aurait pas de changements de prix ou de frais supplémentaires pour ceux qui choisissent de payer en cryptomonnaies. Avec la présence importante de Ferrari en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, l’expansion du système de paiement en cryptomonnaie dans ces régions est une démarche stratégique qui devrait également débuter l’année prochaine.