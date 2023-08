Faraday Future a livré son premier véhicule cette semaine au prix de 309 000$ US

Le VUS Électrique FF 91 devait initialement être livré en 2018.

Ce modèle offre 1,050 chevaux et jusqu’à 613 kilomètres d’autonomie selon l’EPA.

La compagnie veut livrer d’autres véhicules bientôt et travaille déjà sur d’autre projets.

Après des années d’incertitude financière, Faraday Future a finalement livré son premier véhicule en début de semaine lors de son « Developer Co-Creation Festival », un événement organisé pour célébrer ses progrès.

Le seul véhicule produit par l’entreprise à ce jour est le VUS électrique de luxe FF 91, vendu au prix de 309 000 dollars aux États-Unis.

Pour ce prix, les clients bénéficient d’un groupe motopropulseur à trois moteurs qui délivre 1 050 chevaux et d’une batterie de 142 kWh qui confère au VUS une autonomie EPA de 381 miles (613 kilomètres).

À l’intérieur, on trouve des sièges à gravité zéro et un écran de 27 pouces que les passagers arrière peuvent utiliser comme centre de divertissement, à l’instar de ce que l’on peut voir dans la BMW i7.

Bien entendu, un prix aussi élevé rend le FF 91 hors de portée de la grande majorité des acheteurs de voitures. Afin de générer un volume de ventes plus significatif, Faraday Future prévoit de lancer au moins deux autres niveaux de finition dont le prix sera inférieur à celui du FF 91 2.0 Futurist Alliance, le modèle qui a été livré le 12 août.

Pour l’instant, nous savons que le FF 91 2.0 Futurist arrivera plus tard avec le même groupe motopropulseur et une liste de caractéristiques raccourcie, pour un prix de 249 000 dollars US. La troisième version sera le modèle d’entrée de gamme, mais aucun détail n’a encore été confirmé à son sujet.

Bien que la livraison d’une seule unité de son premier véhicule ne soit pas une garantie de succès pour l’entreprise, Faraday Future, qui se considère comme une entreprise de mobilité plutôt que comme un constructeur automobile, travaille déjà sur de nouveaux produits.

En effet, l’entreprise de Los Angeles a fait allusion à une prochaine IA embarquée appelée « FF aiHypercar+ » qui devrait faire progresser l’utilisation de cette technologie dans l’industrie automobile.

Bien entendu, des livraisons supplémentaires du FF 91 sont également attendues dans les mois à venir.

Source : InsideEVs