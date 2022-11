Faraday Future a encore une fois des doutes sur son avenir

La jeune compagnie a déjà été près de la faillite à quelques reprises.

La compagnie a repoussé les livraisons du VUS FF91 indéfiniment.

La valeur boursière de Faraday Future a chuté de 94% cette année.

Bon nombre des nouvelles entreprises automobiles créées au cours de la dernière décennie dans le cadre du boom des VÉ sont toujours en difficulté financière, et l’une d’entre elles a récemment annoncé avoir des « doutes substantiels » sur sa viabilité.

Faraday Future est une start-up américaine spécialisée dans les VÉ qui n’a pas encore produit son premier véhicule, bien qu’elle ait été fondée en 2014.

Le lancement du VUS de luxe électrique FF91 avait été prévu pour le dernier trimestre de 2022 malgré les précédents rapports faisant état de problèmes financiers, mais maintenant, l’entreprise a reporté les premières livraisons indéfiniment.

En effet, Faraday Future affirme avoir besoin de plus de capitaux pour poursuivre ses activités après que son action ait perdu 94 % de sa valeur depuis le début de l’année.

En plus de faire fuir les investisseurs, de nombreux détenteurs de réservations semblent également avoir abandonné la marque puisqu’elle ne compte plus que 369 pré-commandes au lieu des 399 qu’elle avait annoncées fin juin.

Le fait de ne pas encore être en mesure de livrer ses véhicules signifie également que Faraday Future dépense des sommes importantes pour le développement sans avoir de source de revenus. C’est pourquoi l’entreprise a déclaré n’avoir que 31,76 millions de dollars en banque à la fin du troisième trimestre, alors qu’elle avait enregistré 121 millions de dollars seulement trois mois plus tôt.

L’augmentation du prix du lithium et la crise de la chaîne d’approvisionnement qui touchent l’ensemble de l’industrie automobile n’ont pas non plus été clémentes pour l’entreprise, rendant encore plus difficile la mise en marché du FF91.

Seul l’avenir nous dira si Faraday Future est capable d’obtenir suffisamment de capital pour pouvoir lancer son premier VUS et éviter la faillite.

Rappelons que même des start-ups de VÉ mieux établies, telles que Rivian et Lucid Motors, n’ont pas encore réalisé de bénéfices alors qu’elles livrent des voitures depuis près d’un an maintenant.