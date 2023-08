Étude : les ventes de voitures hybrides devraient connaître une forte croissance au cours des cinq prochaines années.

Un rapport prévoit que les ventes de voitures hybrides tripleront et représenteront 24 % des nouvelles ventes de voitures aux États-Unis d’ici 2028, tandis que les ventes de VÉ feraient face à des défis.

Les ventes de voitures hybrides devraient tripler et représenter 24 % des nouvelles ventes de voitures aux États-Unis d’ici 2028.

Les ventes de VÉ rencontreraient des obstacles et sont estimées à atteindre une part de marché de 9 % en 2023 et 37 % en 2028.

Une résurgence des hybrides est probable, avec Toyota, Ford et Stellantis à la tête de cette tendance.

Le passage de l’industrie automobile à l’électrification est souvent associé aux véhicules électriques, mais leur adoption a été plus lente que prévu dans certains marchés clés, dont les États-Unis. Alors que l’adoption des VÉ fait face à des obstacles et à un possible retard dans l’atteinte des objectifs, les hybrides sont sur le point de devenir un acteur majeur, représentant potentiellement un quart de la part de marché aux États-Unis d’ici la fin de la décennie.

Selon les données de S&P Global Mobility citées par Reuters, les ventes de voitures hybrides devraient plus que tripler au cours des cinq prochaines années, représentant environ 24 % des nouvelles ventes de voitures aux États-Unis d’ici 2028. Cependant, certains acteurs de l’industrie sont encore plus optimistes ; le PDG de Ford, Jim Farley, prévoit apparemment un quadruplement des ventes de voitures hybrides sur la même période, comme indiqué lors d’un appel destiné aux investisseurs lors de la présentation des résultats du deuxième trimestre. En comparaison, les hybrides devraient représenter seulement 7 % du marché en 2023.

Il est sinon prévu que les VÉ atteignent une part de marché de 9 % en 2023 et augmentent à 37 % d’ici 2028. Néanmoins, les ventes de VÉ ont largement reposé sur des programmes d’incitation fiscale qui ont produit des réductions moins importantes des émissions de CO2 que prévu. À mesure que ces incitations deviennent moins accessibles et que la demande diminue, la croissance des ventes de VÉ pourrait être compromise.

Le potentiel d’une résurgence des hybrides sur le marché américain est évident, avec des centaines de milliers de véhicules hybrides prévus à être produits et vendus tout au long de l’actuelle décennie. Les principaux acteurs tels que Toyota, Ford et Stellantis devraient dominer, avec des modèles comme le Jeep Wrangler hybride rechargeable et la Chrysler Pacifica gagnant en popularité. Notamment, les hybrides se vendent plus rapidement sur les lots de concessionnaires, contrairement aux VÉ qui ont des cycles de vente plus longs.

Le potentiel de croissance s’étend aux marchés des véhicules personnels et de flotte, car de nombreux consommateurs cherchent à réduire les coûts de carburant sans s’engager pleinement dans l’adoption des VÉ. De plus, les pénuries anticipées de batteries pourraient entraver l’adoption à long terme des VÉ, positionnant ainsi davantage les hybrides pour répondre à la demande là où les VÉ pourraient y échouer.