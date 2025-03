Nissan prévoit plus de 10 nouveaux modèles pour le Canada et les États-Unis d’ici 2027

La gamme de modèles élargie comprend de nouveaux VE, des hybrides et des VUS redessinés pour les marchés nord-américains.

Nissan lancera plus de 10 modèles nouveaux ou rafraîchis au Canada et aux États-Unis d’ici 2027.

Le système hybride e-POWER de troisième génération fait ses débuts dans le Rogue 2026 avec un rendement énergétique et un raffinement améliorés.

Le nouveau multisegment LEAF, le Rogue VEHR et l’INFINITI QX65 figurent parmi les principaux lancements des trois prochaines années.

Nissan Motor Co. a annoncé son intention de lancer plus de 10 modèles nouveaux ou modernisés au Canada et aux États-Unis entre les exercices financiers 2025 et 2027, dans le cadre d’une stratégie de croissance régionale plus large. Le déploiement comprendra des véhicules électriques, des hybrides et des versions rafraîchies de modèles à combustion interne existants.

Une Nissan LEAF redessinée fera ses débuts au cours de l’exercice 25 sous la forme d’un multisegment parmi les lancements à venir. Construite sur la plateforme CMF-EV, la nouvelle LEAF est dotée d’un aérodynamisme amélioré, d’un toit ouvrant panoramique et d’un port de charge NACS intégré pour accéder au réseau Supercharger de Tesla. Le nouveau système de motorisation EV 3 en 1 de Nissan devrait offrir une plus grande autonomie.

Au cours du même exercice, Nissan lancera son premier véhicule hybride rechargeable en Amérique du Nord, une version VEHR du VUS compact Rogue. L’entreprise ajoutera également à son portefeuille une nouvelle génération de berline Sentra et un VUS Pathfinder rafraîchi. En outre, une version révisée du QX60 et une nouvelle variante SPORT du VUS QX80 sont prévues pour sa marque INFINITI.

Au cours de l’exercice 26, la production de la quatrième génération du Rogue débutera. Ce sera le premier modèle Nissan au Canada et aux États-Unis à être équipé de la technologie hybride e-POWER de troisième génération de l’entreprise. Cette version du Rogue sera également disponible avec un moteur à combustion standard et en tant que VEHR. INFINITI ajoutera le QX65, un coupé multisegment inspiré du FX.

À partir de l’exercice 27, Nissan commencera à construire un tout nouveau VUS électrique dans le Mississippi. Au cours de l’exercice 28, il sera rejoint par un nouveau VUS INFINITI EV inspiré du concept Vision QXe. Les deux modèles utiliseront des batteries fabriquées aux États-Unis dans le cadre d’un partenariat avec SK On, ce qui représente 1 700 emplois et 661 millions de $ d’investissement. Nissan a également engagé 500 millions de $ pour moderniser son usine d’assemblage de Canton en vue de la production de VE.

Le système e-POWER de troisième génération de Nissan est conçu pour améliorer l’économie de carburant sur autoroute de 15 % par rapport à la génération actuelle. Cette technologie utilise un moteur à essence de 1,5 litre pour générer de l’électricité destinée à un moteur électrique qui entraîne les roues. Le système, qui comprend une nouvelle architecture de groupe motopropulseur 5 en 1, améliorera le raffinement, réduira les émissions et diminuera les niveaux de bruit.

L’entreprise affirme que ces mesures s’inscrivent dans une stratégie plus large visant à répondre aux préférences des clients nord-américains tout en soutenant la rentabilité et la satisfaction de la clientèle. D’autres annonces de véhicules sont attendues à l’approche des lancements sur les différents marchés.