Essai routier de la Kia Carnival 2025 : Encore une des meilleures options pour les familles

Points forts :

Confort de conduite

Groupe motopropulseur raffiné (V6)

Espace intérieur

Bon rapport qualité-prix

Points faibles :

Consommation élevée (V6)

Les sièges avant manquent de soutien

Troisième rangée la plus petite de la catégorie

Pas d’option AWD

Après une forte baisse de popularité il y a une vingtaine d’années, le segment des mini-fourgonnettes est resté plutôt stable au Canada, autour de quatre joueurs solides.

Pour l’année-modèle 2025, trois d’entre eux ont reçu des mises à jour de mi-parcours dont la Kia Carnival, qui gagne notamment une version hybride.

Le modèle régulier à moteur V6 demeure toutefois en vente, et c’est celui qui fera l’objet de ce texte.

Les bases

La Kia Carnival 2025 est une minifourgonnette à 7 ou 8 places qui est offerte en six versions sur le marché canadien, avec un prix de départ de 43 317 $. Cela en fait le véhicule le plus abordable de sa catégorie, et de loin. En effet, la deuxième fourgonnette la moins dispendieuse est la Chrysler Grand Caravan, dont le prix de 49 995$ est similaire à celui de la Carnival EX de milieu de gamme.

Notre véhicule d’essai était une Carnival SX, la deuxième version la plus chère, avec un prix de 54 717 $. Il ne manque à ce modèle que les fauteuils capitaine chauffants et ventilés avec repose-jambes de la deuxième rangée, que l’on trouve dans le modèle SX+.

Outre la nouvelle version hybride, Kia a également doté la Carnival 2025 d’un nouveau design extérieur qui se rapproche davantage du Sorento, avec une calandre révisée et des phares et feux arrière à DEL « Star Map ».

Sous le capot de la Kia Carnival 2025 « régulière » se trouve un moteur V6 de 3,5 litres qui délivre 287 chevaux et 260 lb-pi de couple aux roues avant exclusivement, par l’intermédiaire d’une boîte de vitesses automatique à 8 rapports.

Sur la route

Cette combinaison offre une puissance suffisante et un haut niveau de raffinement, avec très peu de vibrations et un bruit agréable à l’accélération. Associée à une suspension souple qui absorbe bien la plupart des chocs, cela rend la conduite de la Kia Carnival une expérience relaxante.

Se garer peut cependant être un peu plus stressant, car la Carnival semble plutôt encombrante sur la route. Rappelons-nous qu’elle est plus longue et plus large que le Telluride, le plus grand VUS de Kia. Heureusement, les capteurs de stationnement avant et arrière sont de série et les versions SX et SX+ sont équipées d’un système complet de caméra à 360 degrés qui permet au conducteur de voir la voiture à la troisième personne et de la faire pivoter à volonté. Des caméras d’angle mort activées par les clignotants sont également incluses dans ces versions.

La tenue de route est celle que l’on attend d’une minifourgonnette: elle n’est pas du tout excitante, mais elle n’est pas horrible non plus. La Carnival n’incite pas à prendre les virages à toute allure, mais elle ne donne pas l’impression qu’on risque de quitter le bitume non plus.

En termes d’économie de carburant, la Kia Carnival 2025 est également peu remarquable, avec des chiffres officiels établis par Ressources Naturelles Canada à 12,9 L/100 km en ville et 8,8 L/100 km sur l’autoroute. Bien que cela en fasse la moins efficace de ses concurrentes à moteur V6 sur le papier, la différence ne devrais pas être significative à la pompe. Bien sûr, la nouvelle variante hybride est disponible pour ceux qui privilégient une faible consommation de carburant.

Bien que la Carnival soit assez confortable dans l’ensemble, les sièges avant sont larges et n’offrent pas beaucoup de support, ce qui peut entraîner de la fatigue sur les longs trajets.

Intérieur et équipements

La situation est différente à la deuxième rangée, où les passagers bénéficient de beaucoup d’espace, d’un toit ouvrant dédié, de pare-soleil pour les fenêtres et de leur propre zone de contrôle de la température.

Les modèles huit passagers disposent de trois sièges à réglage individuel avec accoudoirs rabattables à l’extérieur. Le siège central peut également être transformé en accoudoir avec table et porte-gobelets lorsqu’il n’est pas utilisé.

La version SX+ pousse le confort encore plus loin en proposant des fauteuils capitaines VIP avec réglages électriques et repose-jambes extensibles, en plus d’être chauffants et ventilés.

La troisième rangée est un peu moins accueillante, étant la plus petite du segment en termes d’espace pour les jambes et la tête, mais elle reste utilisable et facile d’accès grâce au mécanisme de pliage de la rangée centrale.

Le volume de chargement est très généreux, même lorsque tous les sièges sont utilisés, et il peut être augmenté de manière significative en rangeant la troisième rangée dans un puits profond, ce qui permet d’obtenir un plancher plat jusqu’à la deuxième rangée. Si l’on a besoin de plus d’espace, les sièges du milieu peuvent être complètement retirés du véhicule, une solution plus pratique que les sièges fixes de la Toyota Sienna, mais moins que la fonction Stow n Go des fourgonnettes Chrysler.

En lieu et place de l’ancien miroir qui permettait au conducteur de surveiller ses jeunes passagers, la Kia Carnival 2025 utilise une caméra montée au plafond. Il est ainsi possible de zoomer et d’obtenir un meilleur aperçu tout en gardant ses yeux près de la route.

Le système d’info divertissement est assez convivial dans l’ensemble, avec de grandes icônes sur la page d’accueil pour les fonctions les plus fréquemment utilisées. Cependant, les réglages et les fonctions moins utilisées sont parfois enfouis assez profondément dans les différents menus, ce qui les rend plus difficiles à trouver pendant la conduite.

Le panneau de commande tactile et les deux boutons rotatifs situés sous l’écran central peuvent commander soit le système de climatisation, soit les systèmes audio et d’info divertissement, grâce à un commutateur qui permet de passer d’un mode à l’autre.

Si l’idée est bonne en théorie, car elle permet de libérer de l’espace et d’avoir un look épuré, la pratique laisse à désirer car le conducteur se retrouve souvent à régler le volume au lieu de la température, ou vice versa.

Conclusion

La Kia Carnival est une option très pratique pour les familles qui ont besoin d’espace pour les passagers et le chargement et qui n’ont pas peur d’être vues au volant d’une minifourgonnette plutôt que d’un VUS de taille moyenne. Des rafraîchissements du design et une nouvelle version hybride pour 2025 devraient donner à la Carnival de nouveaux arguments pour séduire les acheteurs potentiels, en plus de son rapport qualité/prix déjà avantageux. Malheureusement, l’absence de transmission intégrale en option et une troisième rangée un peu petite pourraient les inciter à regarder ailleurs. Cela ne semble toutefois pas avoir nui aux ventes, puisque la Carnival était deuxième derrière la Chrysler Pacifica en termes de popularité sur le marché canadien en 2023.