EPA : La Polestar 2 de 2024 propose une autonomie et une efficacité améliorée

La Polestar 2 de 2024 présente des attributs améliorés, dont une autonomie et une efficacité améliorée pour plusieurs configurations.

• La Polestar 2 de 2024 introduit des gains d’efficacité significatifs et une autonomie accrue, attribuables à son nouveau groupe motopropulseur et à sa batterie.

• Les nouveautés comprennent la propulsion arrière, une capacité de batterie plus importante et des vitesses de charge améliorées.

• Différentes configurations offrent des performances d’accélération et des autonomies variables, rendant la Polestar 2 de plus en plus compétitive sur le marché des véhicules électriques.

La Polestar 2 2024 présente des avancées notables en matière d’autonomie et d’efficacité par rapport à son prédécesseur de 2023, grâce à son nouveau groupe motopropulseur et à sa batterie innovante.

La version d’entrée de gamme de la Polestar 2 de 2024, désormais équipée d’un groupe motopropulseur à propulsion arrière alimenté par un nouveau moteur électrique de 220 kilowatts (remplaçant le moteur de 170 kW précédent), se traduit par des performances améliorées. L’accélération de 0 à 100 km/h ne prend désormais que 5,9 secondes, contre 7,0 secondes auparavant. Ce changement s’accompagne également d’une amélioration de l’efficacité.

Une nouveauté notable réside dans l’adoption d’une batterie de 82 kilowattheures, augmentant la capacité énergétique. Cette amélioration se traduit par des capacités de charge accrues, permettant une recharge de 10 à 80 % en 28 minutes à une puissance maximale de 205 kilowatts, par rapport aux 35 minutes à 155 kW disponibles dans le modèle de 2023.

L’amalgame d’une batterie plus grande et d’un moteur électrique plus efficace permet à la Polestar 2 de base d’intégrer pour la première fois le barême de plus de 500 kilomètres d’autonomie. L’autonomie combinée de l’EPA pour la version avec des roues de 19 pouces atteint 512 kilomètres, soit une augmentation notable de 80 kilomètres, ou 18,5 % de plus que les 432 kilomètres précédents.

Pour la configuration à double moteur de la Polestar 2 à traction intégrale, un groupe motopropulseur nouvellement intégré avec une puissance de sortie allant jusqu’à 310 kW améliore les performances d’accélération, atteignant désormais 0 à 100 km/h en 4,3 secondes, contre 4,5 secondes auparavant.

Bien que la capacité de la batterie reste inchangée à 78 kilowattheures, la Polestar 2 à double moteur propose une augmentation de l’autonomie de 26 kilomètres, soit 6,2 %, atteignant une autonomie combinée de 442 kilomètres selon l’EPA. En optant pour des roues de 20 pouces, l’autonomie diminue légèrement pour atteindre 426 kilomètres.

La Polestar 2 LR à double moteur de 2024, dotée de l’option Pack Performance, présente un groupe motopropulseur de 335 kW, ce qui permet une accélération plus rapide de 0 à 100 km/h en 4,1 secondes, contre 4,2 secondes auparavant.

Bien que l’efficacité et l’autonomie restent stables en raison de la conservation de la batterie de 78 kWh, la Polestar 2 de 2024 introduit des attributs améliorés qui consolident sa position concurrentielle, en particulier en ce qui à trait aux versions à propulsion arrière.