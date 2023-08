En images: Lamborghini laisse entrevoir un possible concept de véhicule électrique

L’intrigant « teaser » de Lamborghini suscite l’attente d’un dévoilement imminent de véhicule, signalant peut-être l’introduction d’un concept électrique.

Lamborghini annonce la présentation d’un véhicule le 18 août et promet quelque chose de « vraiment excitant ».

L’annonce précédente du constructeur correspond à cette date de dévoilement d’un concept de véhicule électrique lors de la Monterey Car Week.

L’image « teaser » offre un aperçu de la silhouette du véhicule, indiquant un mélange du design angulaire de Lamborghini et de l’efficacité électrique.

Lamborghini se prépare à un événement exaltant, alors qu’une photo de type teaser laisse entrevoir le lancement d’un véhicule prévu pour le 18 août. Le message énigmatique du post Instagram promet un dévoilement de « Quelque chose de nouveau et de vraiment palpitant », laissant les amateurs de voitures dans l’attente impatiente de la révélation.

Plus tôt, le constructeur italien avait révélé son intention de présenter un concept de véhicule électrique lors de la Monterey Car Week. La date choisie du 18 août s’aligne parfaitement avec ce calendrier, suscitant des spéculations sur le fait que cet événement pourrait nous donner un premier aperçu de l’aventure de Lamborghini dans le domaine des voitures électriques.

Bien que l’image « teaser » n’offre pas une vue d’ensemble, elle donne un aperçu alléchant de la silhouette et de la partie supérieure du véhicule. Les lignes présentent un profil épuré et élégant, avec des éléments de design distinctifs à l’avant et à l’arrière. Cette fusion de choix stylistiques pourrait suggérer que Lamborghini s’efforce de fusionner son langage stylistique distinctif avec les contours plus lisses que l’on trouve souvent sur les véhicules électriques, afin d’améliorer les performances aérodynamiques.

L’annonce préalable de Lamborghini fait référence à ce concept comme étant le « premier prototype de notre quatrième voiture de série ». En juillet 2023, l’entreprise a confirmé son intention de dévoiler son tout premier véhicule électrique – une grand tourisme 2+2. Le PDG Stephan Winkelmann a souligné que le modèle mettrait l’accent sur la facilité d’utilisation au quotidien, ce qui le différencie des futurs remplaçants des modèles Huracan et Revuelto. Notamment, aucun de ces véhicules à venir ne sera un VUS.

Malgré l’intrigue du teaser, les proportions exactes du concept restent mystérieuses. L’image teaser ne révèle pas de manière concluante si le concept comprendra des sièges arrière, une caractéristique souvent associée aux modèles de série de cette catégorie.

Les détails concernant les caractéristiques techniques du véhicule électrique sont pour l’instant gardés secrets. Winkelmann a confirmé que le véhicule partageait des composants avec d’autres modèles du groupe Volkswagen, une stratégie conforme à l’approche de l’entreprise en matière de partage de plateforme. Lamborghini a déjà utilisé cette approche, notamment en partageant la plateforme de l’Urus avec des modèles tels que l’Audi Q7, le Bentley Bentayga et le Porsche Cayenne.

La sortie imminente de ce concept de véhicule électrique signifie le retour de Lamborghini dans la catégorie des grand tourisme 2+2 après une longue interruption. La gamme historique de modèles emblématiques de la marque, comprenant des noms tels que 400 GT 2+2, Islero, Urraco et Espada, remonte à la fin des années 1970.