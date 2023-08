Lamborghini dévoilera la version concept de son premier VÉ la semaine prochaine

Ce premier modèle sera un multisegment 2+2 qui arrivera sur le marché en 2028.

Une version électrique de l’Urus sera ajoutée l’année suivante.

Combinés à deux modèles hybrides existants, cela donnera quatre modèles électrifiés à Lamborghini d’ici la fin de la décennie.

Lamborghini dévoilera un nouveau concept lors de la Monterey Car Week qui se tiendra en Californie la semaine prochaine.

Ce concept préfigure le premier modèle entièrement électrique de la marque, un crossover 2+2 dont le lancement est prévu en 2028.

Peu de détails sont pour l’instant connus sur ce futur modèle, si ce n’est qu’il prendra la forme d’un multisegment GT surélevé à quatre places.

Ce modèle s’inspirera en partie du concept de berline Estoque de 2008, qui n’a finalement pas été produit, mais au lieu d’utiliser une carrosserie de berline, il est probable qu’il se présente sous la forme d’un GT 2+2 ou d’un coupé surélevé.

Cette dernière possibilité est plus probable qu’auparavant selon le PDG du constructeur, car la popularité des berlines ultra-luxueuses à quatre portes a diminué au cours de la dernière décennie.

Pour poursuivre ses efforts en matière d’électrification, Lamborghini travaille également sur une version électrique du prochain VUS Urus qui arrivera en 2029.

Avec la nouvelle supercar hybride rechargeable Revuelto qui remplacera bientôt l’Aventador et la remplaçante hybride de la Huracán qui sera lancée l’année prochaine, Lamborghini proposera quatre modèles électrifiés d’ici la fin de la décennie.

Le constructeur a choisi de faire de ses deux premiers modèles électriques des multisegments, car il pense que les acheteurs familiaux sont plus susceptibles de passer à l’énergie électrique que les personnes qui achètent généralement ses supercars traditionnelles.

En remplaçant l’Aventador, l’Huracán et l’Urus par des modèles hybrides rechargeables à partir de l’année prochaine, l’entreprise espère réduire de moitié ses niveaux d’émissions de CO2 entre 2022 et 2025.

En commençant la production de véhicules électriques par des multisegments, Lamborghini aura également plus de temps pour affiner la dynamique de conduite de ses futures supercars électriques, ce qui est important car les groupes motopropulseurs électriques peuvent être tellement puissants et réactifs que de nombreuses berlines et VUS électriques grand public sont désormais aussi rapides, voire plus rapides, que les supercars à essence, ce qui signifie que des entreprises comme Lamborghini devront trouver d’autres moyens pour que leurs produits se distinguent.

Source : Autocar