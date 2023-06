Electrify America étend son réseau de recharge de VE avec le connecteur NACS d’ici 2025

Dans le cadre de son engagement en faveur de l’adoption des VE et du confort des clients, Electrify America a annoncé son intention d’introduire le connecteur North American Charging Standard (NACS) dans son réseau de recharge à travers les États-Unis et le Canada. Cette nouvelle initiative vise à être opérationnelle d’ici 2025, facilitant l’accès à la recharge rapide pour des centaines de milliers de propriétaires actuels et futurs de VE.

Tout en ajoutant le connecteur NACS, Electrify America continuera à soutenir le système de charge combiné (CCS-1) sur son réseau. Cette double approche garantit une transition en douceur pour les constructeurs automobiles qui intègrent des ports de charge NACS dans leurs modèles de VE. L’objectif de l’entreprise est d’équiper les stations de recharge existantes et futures de connecteurs NACS, ce qui simplifiera encore le processus de recharge pour les conducteurs de VE.

Il est à noter qu’Electrify America ne se lance pas dans cette mission de manière isolée. Elle travaille aux côtés de l’initiative « Charging Interface Initiative » (CharIN) et de SAE International. En outre, l’entreprise s’est associée au nouveau National Charging Experience Consortium (ChargeX), qui se consacre à l’amélioration de l’infrastructure nationale de recharge et à l’amélioration de l’expérience des propriétaires de VE.

L’ajout du connecteur NACS fait partie d’une stratégie plus large visant à promouvoir l’e-mobilité et à répondre aux besoins des clients à mesure que le passage aux véhicules électriques prend de l’ampleur. Electrify America exploite déjà un vaste réseau de recharge rapide comprenant plus de 850 stations et environ 4 000 chargeurs individuels, offrant des vitesses de recharge ultrarapides de 150 kilowatts (kW) et 350 kW.

« Depuis notre fondation, nous nous sommes concentrés sur la construction d’un réseau de recharge hyper rapide, ouvert et inclusif pour faciliter l’adoption des véhicules électriques », a déclaré Robert Barrosa, président et chef de la direction d’Electrify America. « Nous avons hâte de continuer à soutenir les normes à l’échelle de l’industrie qui accroissent l’interopérabilité des véhicules et simplifient la recharge publique ».

La décision d’Electrify America d’adopter le connecteur NACS est un pas stratégique pour stimuler la croissance de l’industrie des VE en diversifiant les options de recharge.