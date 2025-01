Edmunds annonce les lauréats des prix Top Rated 2025, mettant en avant les véhicules électrifiés

La Honda Civic Hybrid remporte le prix « Best of the Best 2025 » d’Edmunds.

Les Edmunds Top Rated Awards 2025 mettent en avant cinq modèles électrifiés, reflétant les tendances du marché vers l’efficacité.

La Honda Civic Hybrid remporte le prix Best of the Best pour son équilibre entre valeur, performance et praticité.

Le nouveau partenariat d’Edmunds avec des influenceurs vise à présenter des véhicules primés à des publics diversifiés.

Edmunds a annoncé les lauréats de ses 2025 Top Rated Awards, qui récompensent les meilleurs véhicules disponibles à l’achat cette année. La Honda Civic Hybrid a été nommée Edmunds Top Rated Best of the Best 2025, reflétant une évolution du marché vers les véhicules électrifiés, puisque cinq des six lauréats de la catégorie sont équipés de groupes motopropulseurs hybrides ou électriques.

Les Edmunds Top Rated Awards, décernés chaque année depuis 2020, sont basés sur des tests approfondis de véhicules effectués par l’équipe éditoriale de la société. Plus de 300 véhicules sont testés chaque année, avec plus de 500 000 miles parcourus pour fournir des évaluations complètes. Les véhicules éligibles doivent avoir subi des tests complets avant le 25 novembre 2024 et être disponibles à la vente à l’état neuf le 1er janvier 2025.

Les lauréats des Edmunds Top-Rated Awards 2025 sont les suivants :

Voiture la mieux notée : Honda Civic Hybrid

Voiture électrique la mieux notée : Tesla Model 3

VUS le mieux noté : Toyota Grand Highlander Hybrid

VUS électrique le mieux noté : Kia EV9

Camion le mieux noté : Ford Ranger

Camion électrique le mieux noté : Rivian R1T

Le meilleur des meilleurs : Honda Civic Hybrid

Les sélections sont basées sur des critères clés tels que la performance, le confort, la technologie, l’économie de carburant et la valeur globale. Les rédacteurs d’Edmunds évaluent les véhicules à l’aide de plusieurs tests, notamment le test d’autonomie, le test d’efficacité et le test de charge pour les modèles électriques.

Reflétant les tendances automobiles actuelles, les lauréats 2025 mettent l’accent sur la valeur et l’efficacité. La plupart des véhicules récompensés se situent dans le segment abordable du marché des voitures neuves. Les rédacteurs d’Edmunds ont mis en avant la Honda Civic Hybrid pour sa combinaison de praticité, de performance et de valeur, la positionnant comme une option appropriée pour les consommateurs soucieux de leur budget.

Dans le cadre d’une nouvelle initiative pour 2025, Edmunds s’est associé à des influenceurs de médias sociaux de divers secteurs de style de vie pour créer du contenu vidéo mettant en valeur les véhicules gagnants. Des créateurs de contenu issus des communautés de l’automobile, du voyage, de l’aventure, de la parentalité et de la décoration intérieure présenteront les modèles primés, démontrant leur attrait pour différents styles de vie.