EcoPro BM suspend la construction de son usine de batteries à Bécancour au Québec

Le fabricant sud-coréen de batteries EcoPro BM suspend la construction de son usine de batteries à Bécancour.

Cette nouvelle, relayée par Automotive News, est expliquée en raison de la crise tarifaire qui fait rage actuellement en Amérique du Nord en plus de l’incertitude entourant le secteur de l’automobile électrique.

L’entreprise se préparait depuis quelques semaines déjà à mettre sur pause son projet, si bien que la suspension est prévue dès le mois de juin en cours. Le projet de construction de cette usine de batteries dans la région du Centre-du-Québec représentait un investissement total de 1,2 milliard de dollars.

On se rappellera que Ford Motor Company faisait partie de l’aventure initialement. Cela étant dit, on se rappellera que le constructeur américain s’est retiré du projet à l’automne dernier. À ce moment, EcoPro BM avait réitéré son intérêt de poursuivre la construction de l’usine de batteries à Bécancour. Le projet a débuté en 2023 et il était prévu que l’usine soit opérationnelle dès 2026. Or, force est de constater que ça ne se produira pas.

Pour l’heure, la suspension des activités est temporaire sur le chantier de l’usine de batteries de Bécancour. En revanche, le plan d’une éventuelle relance n’a pas été avancé par l’entreprise sud-coréenne EcoPro BM. On ignore donc la durée de la suspension au moment de publier ces lignes.