Donald Trump dit qu’il pourrait retirer les incitatifs pour les VÉ dans un second mandat

Le candidat présidentiel considère aussi faire d’Elon Musk un de ses conseillers.

Elon Musk à publiquement affiché son soutien à Donald Trump dans la course présidentielle.

La plupart des VÉ construits en Amérique du Nord sont éligibles à des crédits d’impôts allant jusqu’à 7 500$ aux États-Unis.

En début de semaine, Donald Trump a déclaré qu’il pourrait mettre fin aux incitatifs fédéraux en faveur des véhicules électriques aux États-Unis s’il obtenait un second mandat présidentiel à l’issue des élections de novembre.

Alors que l’ancien président a souvent tourné en dérision les voitures électriques, il a déclaré à Reuters qu’il était un « grand fan des voitures électriques », ajoutant également qu’il aimait les modèles à essence, les hybrides et « tout ce qui peut arriver d’autre ».

À l’heure actuelle, la plupart des véhicules électriques produits en Amérique du Nord peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt fédéral allant jusqu’à 7 500 dollars aux États-Unis.

Il n’est pas surprenant d’apprendre que Donald Trump pourrait mettre fin à ces crédits puisqu’il a tenté de le faire durant son administration.

Outre ces crédits qui profitent aux acheteurs, l’ancien président affirme qu’il supprimera également les règles qui obligent les constructeurs automobiles à fabriquer de plus en plus de modèles électrifiés pour réduire les émissions, car il ne voit pas les VÉ devenir plus populaires qu’ils ne le sont actuellement en raison de leur prix élevé et de leur faible autonomie.

Interrogé sur les véhicules électriques chinois, M. Trump a déclaré qu’il était ouvert à ce que les constructeurs automobiles chinois ouvrent des usines aux États-Unis pour vendre leurs voitures sur le marché local, mais qu’il souhaitait prendre des mesures pour les empêcher de fabriquer ces modèles au Mexique en imposant des droits de douane à la frontière.

Ces droits de douane proposés auraient également un impact sur les grands constructeurs automobiles américains, qui construisent tous les trois certains de leurs modèles au Mexique afin de bénéficier des coûts de main-d’œuvre moins élevés qui prévalent dans ce pays. L’ancien président espère ainsi ramener aux États-Unis des emplois manufacturiers bien rémunérés.

Au cours de la même entrevue, M. Trump a déclaré qu’il envisagerait de faire d’Elon Musk un conseiller ou un membre du cabinet au cours de son éventuel second mandat, affirmant que l’homme d’affaires et PDG de Tesla est « un type très intelligent ».

Les opinions politiques des deux hommes sont depuis longtemps similaires, mais Musk et Trump semblent s’être rapprochés depuis que le premier a acheté Twitter à la fin de 2022. Elon Musk a d’ailleurs publiquement soutenu la candidature de Donald Trump à l’élection présidentielle le mois dernier.

