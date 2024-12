Devriez-vous acheter une BMW i5 xDrive40 2025 ?

Il y a quelques semaines, j’ai eu la chance de tester brièvement l’ultime i5, le M60. Et laissez-moi vous dire qu’elle était rapide. Elle développe 593 chevaux et 605 lb-pi de couple, et passe de 0 à 100 km/h en 3,8 secondes. Mais voici ce qu’il faut savoir : à mon avis, elle était presque trop rapide pour un conducteur de tous les jours. C’est un peu la version automobile de Boucle d’or et des trois ours : la M60 était juste un peu trop pour mes besoins quotidiens. Aussi, lorsque j’ai eu l’occasion de passer une semaine avec le tout nouveau 2025 i5 xDrive40 , j’ai sauté sur l’occasion. Au début, je me suis dit « C’est parfait », mais à la fin de la semaine, j’ai eu envie de quelque chose d’intermédiaire, quelque chose d’un peu plus que la xDrive40, mais pas tout à fait la bête qu’est la M60. Peut-être qu’un i5 xDrive50 (ou serait-ce un M50 ?) serait le bon choix.

Cela dit, la i5 xDrive40 n’est pas en reste, et j’ai apprécié chaque instant passé à son volant. L’achèterais-je ? Je répondrai à cette question dans un instant, mais d’abord, voyons ce qui m’a fait aimer cette voiture et ce qui ne m’a pas tout à fait satisfait.

Principaux faits concernant la BMW i5 xDrive40 2025

La BMW i5 xDrive40 de 2025 est une berline de luxe entièrement électrique, alimentée par une batterie haute tension de 84,3 kWh (net). Ses deux moteurs électriques produisent une puissance combinée de 389 chevaux et un couple de 435 lb-pi, délivrant la puissance à travers le système de traction intégrale xDrive de BMW. Cette configuration permet à la i5 xDrive40 d’accélérer de 0 à 100 km/h en 5,4 secondes, avec une vitesse maximale de 210 km/h.

L’autonomie du véhicule dépend de la taille des roues :

Jantes de 19 pouces : Jusqu’à 428 kilomètres.

: Jusqu’à 428 kilomètres. Jantes de 20 pouces : Jusqu’à 422 kilomètres.

: Jusqu’à 422 kilomètres. Jantes de 21 pouces : Jusqu’à 399 kilomètres.

En ce qui concerne la recharge, l’i5 xDrive40 prend en charge la recharge rapide en courant continu jusqu’à 205 kW, ce qui permet de faire passer la batterie de 10 % à 80 % en seulement 30 minutes. L’intérieur est équipé des dernières technologies de BMW, notamment l’écran incurvé BMW, qui donne accès à un large éventail de fonctions d’infodivertissement et d’aide à la conduite.

Pourquoi vous devriez acheter la BMW i5 xDrive40 de 2025 :

Des performances et une maniabilité impressionnantes : La i5 xDrive40 n’est pas qu’une question d’efficacité – elle est véritablement amusante à conduire. Avec une puissance de 389 chevaux et un couple de 435 lb-pi, elle ne manque pas de punch. Le système de traction intégrale xDrive fait face à tout ce que la route lui réserve, et avec un temps de 0 à 100 km/h de 5,4 secondes, vous ressentirez sans aucun doute des sensations fortes au volant.

: La i5 xDrive40 n’est pas qu’une question d’efficacité – elle est véritablement amusante à conduire. Avec une puissance de 389 chevaux et un couple de 435 lb-pi, elle ne manque pas de punch. Le système de traction intégrale xDrive fait face à tout ce que la route lui réserve, et avec un temps de 0 à 100 km/h de 5,4 secondes, vous ressentirez sans aucun doute des sensations fortes au volant. Un habitacle et une qualité de conduite luxueux : En pénétrant dans l’habitacle, la sensation de luxe est immédiate. Le cuir Merino violet foncé et gris Atlas confère à l’habitacle un caractère particulier, et la suspension pneumatique à l’essieu arrière assure une conduite souple, quelle que soit la route. Les sièges avant chauffants, le volant chauffant et le toit panoramique en verre ajoutent au luxe, idéal pour les longs trajets.

: En pénétrant dans l’habitacle, la sensation de luxe est immédiate. Le cuir Merino violet foncé et gris Atlas confère à l’habitacle un caractère particulier, et la suspension pneumatique à l’essieu arrière assure une conduite souple, quelle que soit la route. Les sièges avant chauffants, le volant chauffant et le toit panoramique en verre ajoutent au luxe, idéal pour les longs trajets. Caractéristiques techniques avancées : Du Digital Cockpit Professional à l’affichage tête haute avec réalité augmentée, l’i5 xDrive40 dispose de toutes les technologies que vous attendez d’une BMW. Des fonctions de sécurité comme l’Assistant de stationnement Professional et l’Assistant de conduite Professional font de la conduite un jeu d’enfant, même sur autoroute ou dans des places de stationnement exiguës.

: Du Digital Cockpit Professional à l’affichage tête haute avec réalité augmentée, l’i5 xDrive40 dispose de toutes les technologies que vous attendez d’une BMW. Des fonctions de sécurité comme l’Assistant de stationnement Professional et l’Assistant de conduite Professional font de la conduite un jeu d’enfant, même sur autoroute ou dans des places de stationnement exiguës. Écologique et rentable : Le groupe motopropulseur entièrement électrique n’est pas seulement bénéfique pour l’environnement, il l’est aussi pour votre portefeuille. Les coûts d’exploitation réduits et l’absence d’émissions font de l’i5 xDrive40 un choix judicieux pour les conducteurs soucieux de l’environnement, mais qui recherchent le luxe.

: Le groupe motopropulseur entièrement électrique n’est pas seulement bénéfique pour l’environnement, il l’est aussi pour votre portefeuille. Les coûts d’exploitation réduits et l’absence d’émissions font de l’i5 xDrive40 un choix judicieux pour les conducteurs soucieux de l’environnement, mais qui recherchent le luxe. AirConsole : Je dois admettre que la fonction AirConsole est un succès dans mon foyer. En tant que père de trois enfants, elle a rendu les arrêts de recharge tellement plus faciles. Les enfants ont adoré jouer à UNO ou faire la course sur un circuit de type Mario Kart, et c’est très simple à installer : il suffit de connecter votre téléphone et de commencer à jouer sur l’écran. C’est un moyen amusant de passer le temps, et les graphismes sont étonnamment bons.

Pourquoi ne pas acheter la BMW i5 xDrive40 de 2025 :

Limites de l’autonomie : Bien que la i5 xDrive40 puisse parcourir jusqu’à 428 kilomètres, elle n’est pas en tête du peloton en termes d’autonomie. Si vous effectuez régulièrement de longs trajets, vous pourriez avoir besoin d’une plus grande autonomie, en particulier dans les régions où les bornes de recharge sont moins nombreuses.

: Bien que la i5 xDrive40 puisse parcourir jusqu’à 428 kilomètres, elle n’est pas en tête du peloton en termes d’autonomie. Si vous effectuez régulièrement de longs trajets, vous pourriez avoir besoin d’une plus grande autonomie, en particulier dans les régions où les bornes de recharge sont moins nombreuses. Un prix élevé : À partir de 83 700 $ et mon modèle d’essai atteignant 98 500 $ avec les options, il s’agit sans aucun doute d’un véhicule haut de gamme. Si vous recherchez une berline électrique sans vous ruiner, la i5 xDrive40 vous semblera peut-être un peu trop chère.

: À partir de 83 700 $ et mon modèle d’essai atteignant 98 500 $ avec les options, il s’agit sans aucun doute d’un véhicule haut de gamme. Si vous recherchez une berline électrique sans vous ruiner, la i5 xDrive40 vous semblera peut-être un peu trop chère. Système d’Infodivertissement complexe : La technologie à l’intérieur est impressionnante, mais elle peut sembler un peu écrasante. Le système repose en grande partie sur les commandes de l’écran tactile, qui ne sont pas toujours faciles à utiliser en déplacement. Si vous préférez les commandes physiques plus directes, la courbe d’apprentissage risque d’être un peu frustrante.

: La technologie à l’intérieur est impressionnante, mais elle peut sembler un peu écrasante. Le système repose en grande partie sur les commandes de l’écran tactile, qui ne sont pas toujours faciles à utiliser en déplacement. Si vous préférez les commandes physiques plus directes, la courbe d’apprentissage risque d’être un peu frustrante. Espace de chargement limité et bizarreries du design : La i5 xDrive40 n’offre pas autant d’espace de chargement que la Série 5 à essence, ce qui peut être un inconvénient si le rangement est une priorité pour vous. De plus, le dossier des sièges avant est d’une simplicité décevante – un plastique dur qui ne semble pas à sa place dans une voiture de ce prix.

Conclusion

Alors, est-ce que j’achèterais la BMW i5 xDrive40 de 2025 ? Après avoir passé une semaine à son bord, la réponse est… peut-être. Il s’agit d’une berline électrique fantastique qui répond à de nombreuses attentes : de solides performances, un intérieur luxueux et de nombreuses technologies pour assurer votre sécurité et votre divertissement. Elle a le cœur d’une BMW, mais avec un ronronnement beaucoup plus silencieux (et plus écologique).

Cela dit, j’aurais voulu un peu plus, quelque chose qui se situerait entre le xDrive40 et le M60. Peut-être qu’une éventuelle i5 xDrive50 (ou M50) serait mon parfait moment Boucles d’Or. Mais pour l’instant, si vous cherchez une voiture électrique qui offre luxe et facilité d’utilisation au quotidien, la i5 xDrive40 est un choix solide, avec toutes ses bizarreries. Soyez simplement prêt à débourser un peu plus pour ce privilège – et peut-être à trouver des façons créatives de préparer vos bagages pour ce voyage en voiture.