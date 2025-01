Devriez-vous acheter un Cadillac XT4 2025 ?

Cadillac a annoncé il y a quelques semaines qu’elle mettrait fin à la production de son plus petit VUS, le XT4, afin de libérer de la capacité de production à l’usine d’assemblage de Kansas City où sera fabriquée la nouvelle Chevrolet Bolt. Bien que le XT4 n’ait jamais été un grand succès commercial en Amérique du Nord, il était très populaire au Québec, où les concessionnaires ont encore des stocks importants de ce VUS sous-compact.

Bien qu’aucun successeur direct n’ait été annoncé pour le moment, il est possible qu’un nouveau VUS Cadillac d’entrée de gamme rejoigne la gamme dans les années à venir pour combler le vide qui sera laissé une fois que tous les XT4 auront été vendus.

Cela dit, Cadillac pourrait ne pas vouloir investir dans un nouveau modèle à essence qui entrerait en concurrence avec son tout nouvel Optiq, qui est effectivement un pendant électrique du XT4 en termes de taille et de positionnement sur le marché.

Même s’il est abandonné, le XT4 reste un produit intéressant qui fait belle figure face à la concurrence, d’autant plus qu’il a été fortement rafraîchi l’année dernière. Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles vous devriez ou ne devriez pas l’acheter.

Faits marquants sur le Cadillac XT4 2025

Le Cadillac XT4 2025 est un VUS sous-compact haut de gamme qui constitue le point d’entrée dans la gamme des multisegments et VUS de la marque. En 2025, le XT4 n’est proposé qu’en deux niveaux de finition : Premium Luxury et Sport. Ces deux versions sont proposées au même prix, soit 52 125 $ pour commencer, et peuvent toutes deux être équipées de nombreux ensembles et d’options indépendantes.

Chaque Cadillac XT4 2025 est équipé d’un moteur quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres associé à une boîte de vitesses automatique à 9 rapports et au nouveau système de traction intégrale de série. Le XT4 dispose ainsi d’une puissance de 235 chevaux et d’un couple de 258 lb-pi, ce qui se traduit par des performances assez vives et une consommation moyenne de 10,4 L/100 km pendant la semaine que j’ai passée au volant, plaçant le XT4 fermement au milieu du peloton en termes d’efficacité énergétique.

Les principales caractéristiques de série du Cadillac XT4 2025 comprennent le verre feuilleté acoustique, un hayon électrique mains libres, des essuie-glaces à détecteur de pluie, un écran DEL incurvé de 33 pouces, un système d’exploitation Android Automotive, l’annulation active du bruit, le régulateur de vitesse adaptatif, l’éclairage intérieur ambiant, des sièges arrière chauffants, un volant chauffant, un système de caméra à 360 degrés, Apple CarPlay et Android Auto sans fil, ainsi que des fonctionnalités d’aide à la conduite telles que la surveillance des angles morts avec assistance à la direction, l’alerte de collision avant avec détection des piétons et des cyclistes, l’assistance aux intersections, l’alerte de trafic transversal arrière, l’alerte de cycliste latéral et la reconnaissance des panneaux de signalisation.

Les options disponibles comprennent un affichage tête haute, le chargement de téléphones sans fil, des sièges avant ventilés avec fonction de massage, une colonne de direction à réglage électrique, un rétroviseur numérique, un système audio AKG à 14 haut-parleurs et une suspension sport active.

Pourquoi acheter le Cadillac XT4 2025 ?

Une apparence haut de gamme

Si certains petits VUS haut de gamme semblent moins luxueux que leurs compatriotes plus grands, ce n’est pas le cas du Cadillac XT4 2025. En effet, le multisegment le plus abordable de la marque ne souffre pas de mesures évidentes de réduction des coûts, ce qui signifie qu’il a tout ce qu’on attend d’un Cadillac. Cela vaut pour l’extérieur, avec ses accents chromés ou noirs de bon goût, ainsi que pour l’intérieur, qui présente des motifs brodés complexes, un éclairage d’ambiance subtil, et une combinaison de cuir et d’Alcantara recouvrant les sièges et le tableau de bord.

Des technologies modernes

Le Cadillac XT4 est également doté d’une multitude de technologies modernes, notamment d’un écran de 33 pouces qui trône sur la majeure partie du tableau de bord. Intégrant harmonieusement le combiné d’instruments numérique et l’écran d’infodivertissement, ce grand panneau a un aspect coûteux et est mieux réalisé que les solutions similaires des véhicules concurrents. En outre, cet écran abrite un système d’exploitation basé sur Android, qui comprend notamment Google Maps, Google Assistant et le Google Play Store.

Un bon rapport qualité-prix

Bien qu’un multisegment sous-compact dont le prix est supérieur à 50 000 $ ne soit jamais une aubaine, le Cadillac XT4 2025 offre un rapport qualité-prix intéressant par rapport à ses rivaux. En effet, le XT4 est assez bien équipé dès le départ, et ses ensembles d’options sont proposés à des prix raisonnables. Cela signifie que vous pouvez obtenir un XT4 avec toutes les options les plus populaires pour moins de 60 000 $ et mon modèle d’essai entièrement équipé affichait un prix de 64 544 $. À titre de comparaison, un Lincoln Corsair équipé de façon similaire coûterait plus de 70 000 $, tout comme un Lexus NX.

Une conduite confortable et dynamique

Le Cadillac XT4 2025 offre un bon équilibre entre le confort et la sportivité, avec une suspension qui absorbe bien les chocs sans causer trop de roulis, une direction rapide associée à un volant épais, et le système de traction intégrale de série. La finition Sport peut même être équipée d’une suspension active qui s’ajuste plusieurs fois par seconde. Il en résulte un petit VUS maniable en ville et agréable à conduire sur route qui ne pénalise pas les passagers.

Un VUS hautement personnalisable

Le Cadillac XT4 2025 nous rappelle une époque où chaque voiture sortant des chaines de montage était unique grâce à ses nombreuses options de personnalisation. Pour commencer, Cadillac propose les niveaux de finition Premium Luxury et Sport au même prix, le premier s’adressant à ceux qui préfèrent une approche plus traditionnelle et chromée, et le second à ceux qui veulent un look plus moderne et plus noir. Une longue liste de couleurs intérieures et extérieures permet une personnalisation plus poussée, ainsi que divers ensembles et options indépendantes. Cela signifie que presque tout le monde peut trouver un XT4 qui corresponde à ses goûts et à ses besoins.

Pourquoi ne pas acheter le Cadillac XT4 2025 ?

Peu d’espace intérieur

Le Cadillac XT4 2025 n’est pas le modèle le plus spacieux de sa catégorie, notamment en ce qui concerne la garde au toit à l’arrière et la capacité de chargement. En effet, la banquette arrière est placée assez haut par rapport au toit tandis que le cache-bagages est placé assez bas, ce qui oblige à le retirer à chaque fois qu’il faut charger des objets volumineux. Si vous conduisez souvent avec des passagers ou si vous devez régulièrement transporter des objets encombrants, le XT4 n’est peut-être pas le meilleur choix.

Une position de conduite bizarre

Le Cadillac XT4 2025 est généralement confortable, mais il faut pas mal de temps pour trouver une position de conduite satisfaisante. Cela est principalement dû aux dossiers des sièges avant qui se recourbent vers l’arrière et offrent un soutien lombaire généreux, même au niveau le plus bas. En outre, la disposition du grand écran de 33 pouces fait que certaines commandes peuvent être cachées par le volant. J’ai pu trouver une position confortable au courant de ma semaine derrière le volant, mais vous aurez peut-être plus de mal si vous êtes particulièrement grand ou petit.

Moins de puissance que certains concurrents

Avec 235 chevaux et 258 lb-pi de couple, le moteur turbocompressé de 2,0 L du Cadillac XT4 2025 n’est pas aussi puissant que ceux que l’on retrouve sous le capot d’autres petits VUS haut de gamme. Cela ne rend pas le XT4 lent, loin de là, mais nous aurions aimé un peu plus de punch lorsqu’on écrase l’accélérateur. De plus, le moteur est assez bruyant à l’accélération, même si sa sonorité n’est pas désagréable. Encore une fois, le XT4 dispose d’une puissance suffisante pour la plupart des acheteurs, mais si la performance est votre priorité, d’autres font mieux.

La traction intégrale doit être enclenchée manuellement

Comme les autres petits VUS de General Motors, le Cadillac XT4 2025 est équipé d’une transmission intégrale à activation manuelle. Cette solution archaïque signifie que le conducteur doit appuyer sur un bouton chaque fois qu’il s’attend à ce que la route soit glissante, sinon la puissance du moteur est envoyée aux roues avant seulement. GM affirme que cette technologie est censée réduire la consommation de carburant, mais le XT4 n’est pas significativement plus efficace que d’autres modèles comparables, qui disposent tous d’une transmission intégrale automatique.

Apple Car Play et Android Auto n’occupent pas tout l’écran

Contrairement aux véhicules électriques fabriqués par GM, le Cadillac XT4 est équipé de série d’Apple CarPlay et d’Android Auto. Malheureusement, ces fonctions technologiques populaires sont confinées dans une petite boîte rectangulaire à l’intérieur de l’énorme écran d’infodivertissement, ce qui donne un look étrange et entrave leur fonctionnalité. Il s’agit d’un petit inconvénient, mais si vous utilisez fréquemment ces technologies, vous souhaiterez peut-être une meilleure intégration.

Conclusion

Alors, devriez-vous acheter Un Cadillac XT4 2025 ? Cela dépend, bien sûr. Le plus petit VUS de Cadillac est un excellent compromis entre sportivité et confort douillet, mais il n’excelle pas forcément dans un domaine en particulier. Néanmoins, son allure haut de gamme, sa technologie moderne et son rapport qualité-prix intéressant en font un bon choix pour ceux qui sont à la recherche d’un VUS compact de luxe.

Personnellement, je considérerais le XT4 parce que j’aime les nombreuses possibilités de personnalisation qu’il a à offrir, ainsi que son apparence générale et son expérience de conduite.

Bien entendu, si vous arrêtez votre choix sur le XT4, dépêchez-vous de rendre visite à votre concessionnaire Cadillac puisque la production prend fin ce mois-ci.