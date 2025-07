Devriez-vous acheter le Kia EV6 GT-Line 2025 ?

J’ai conduit toutes les versions du Kia EV6 depuis son arrivée, en commençant par la version Land AWD à deux moteurs et traction intégrale qui m’a donné envie de mettre mon propre argent sur la table, jusqu’au délirant EV6 GT de 576 chevaux qui vous invite gentiment à risquer votre permis à chaque feu vert. Pour 2025, le chic multisegment électrique de Kia profite d’un léger rafraîchissement, d’une batterie plus grosse et de quelques ajustements technologiques à bord qui maintiennent l’intérêt.

J’ai passé une semaine au volant du nouveau GT-Line AWD, le juste milieu entre le raisonnable LR et le fougueux GT, pour voir si le premier véhicule 100 % électrique de Kia mérite toujours sa place parmi les meilleurs multisegments électriques à conduire, ou si vous feriez mieux de regarder ailleurs.

Faits saillants sur le Kia EV6 GT-Line 2025

Le Kia EV6 GT-Line 2025 repose toujours sur la plateforme E-GMP, la même que les Hyundai Ioniq 5 et Genesis GV60. Pour 2025, il reçoit une retouche esthétique modeste : nouvelles lumières de jour DEL avec bande centrale distinctive sur les GT-Line, bouclier avant plus affûté et pare-chocs arrière légèrement retravaillés. De nouvelles jantes de 19 et 20 pouces complètent le tout.

Sous le plancher, on trouve maintenant une batterie de 84 kWh (contre 77,4 auparavant), jumelée à deux moteurs électriques pour des accélérations solides et la traction intégrale de série. Kia n’a pas touché à l’architecture 800 volts, ce qui signifie que l’EV6 peut toujours passer de 10 à 80 % en environ 18 minutes sur une borne de 350 kW. L’autonomie grimpe un peu, avec environ 435 km pour le GT-Line AWD — encore très compétitif, même si les hivers québécois viendront forcément gruger ce chiffre.

À l’intérieur, il y a un nouveau tableau de bord à double écran avec volant à trois branches, un rétroviseur électrochrome, un affichage tête haute de 12 pouces et un système de reconnaissance d’empreintes pour charger votre profil conducteur. L’habitacle spacieux et le coffre généreux restent inchangés, toujours impressionnants grâce aux matériaux haut de gamme et au rangement intelligent.

Pourquoi acheter le Kia EV6 GT-Line 2025

Toujours le plaisir du conducteur : Même sans la puissance extrême du GT, le GT-Line est alerte et bien équilibré, avec une direction précise, une réponse franche à l’accélérateur et de nouvelles suspensions qui raffermissent discrètement la tenue de route et le silence de roulement.

• Rapide et serein : Avec la traction intégrale et le couple instantané, accélérer, dépasser ou s’insérer dans la circulation devient un jeu d’enfant, sans stress ni drame.

• Recharge ultra-rapide : Grâce à son système 800 volts, l’EV6 reste l’un des véhicules électriques qui se rechargent le plus vite sur le marché, si vous trouvez une borne de 300+ kW.

• Un look qui dure : Sa silhouette tout droit sortie d’un salon de design n’a pas pris une ride. Les retouches 2025 ne font que peaufiner un design déjà marquant. Il ne se fond pas dans la masse, et c’est rafraîchissant.

• Confort : Des sièges avant enveloppants à l’habitacle encore plus silencieux, c’est un multisegment aussi à l’aise en banlieue, sur la route des vacances ou sur une petite route sinueuse.

Pourquoi ne pas acheter le Kia EV6 GT-Line 2025

Autonomie réelle moyenne : La batterie plus grosse aide un peu, mais un matin glacial ou une conduite sportive viendront vite rappeler la réalité. Pour viser 500 km, il faut plutôt regarder la version Wind à propulsion.

• Tout tactile : Les commandes de climatisation et de modes de conduite restent derrière des surfaces tactiles brillantes qui exigent plus de regards hors route qu’un vieux bouton rotatif.

• Le piège du GT : Après avoir goûté au EV6 GT, difficile d’oublier sa puissance grisante. Pour un mordu de conduite, le GT-Line pourrait toujours sembler un peu « pas tout à fait ».

• Compromis de coffre : La ligne de toit fuyante est superbe, mais réduit la hauteur utile du coffre. Pour des boîtes hautes ou une poussette volumineuse, il faudra jouer à Tetris.

• Les aléas de l’électrique : Le réseau de bornes reste imprévisible dans plusieurs régions du Canada. Pour de longs trajets hors des grands centres, l’EV6 exige plus de planification. Les incitatifs financiers aussi peuvent faire basculer la décision.

Conclusion

La première fois que j’ai conduit l’EV6, ça a marqué une étape : Kia ne faisait pas juste un véhicule électrique, il faisait une sacrée bonne voiture qui se trouve à être électrique. C’est toujours vrai en 2025. Le GT-Line s’insère parfaitement entre le Land AWD sage et le GT presque déraisonnable, en mêlant style, performances, confort et ce couple instantané toujours aussi satisfaisant.

Si vous cherchez un véhicule électrique qui est plus qu’un simple électroménager, qui réussit encore à allumer une petite étincelle à chaque démarrage, le Kia EV6 GT-Line 2025 mérite clairement d’être sur votre liste. Il n’est pas parfait, mais il offre une expérience de conduite avec du caractère et du raffinement qui se démarque.