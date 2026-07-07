Mazda dévoile le CX-6e électrique pour le marché européen

Le nouveau VUS intermédiaire électrique de Mazda combine une propulsion, des technologies connectées et une recharge rapide pour ses débuts sur le marché européen.

Le CX-6e offre une propulsion électrique de 255 ch aux roues arrière et une autonomie pouvant atteindre 414 km selon l’EPA.

L’équipement de sécurité de série comprend des technologies avancées d’aide à la conduite ainsi qu’un système de détection de présence d’un enfant.

Les premières livraisons en Europe sont prévues à la fin de l’été 2026.

Mazda a dévoilé le tout nouveau CX-6e, son élégant VUS intermédiaire entièrement électrique qui doit arriver dans les salles d’exposition européennes à la fin de l’été 2026. Le modèle combine une propulsion, de nombreuses technologies connectées et une gamme complète de caractéristiques de sécurité de série, enrichissant ainsi l’offre de véhicules électriques de la marque en Europe.

La puissance provient d’un moteur électrique installé à l’arrière développant 190 kW (255 ch) et 290 Nm (214 lb-pi) de couple. L’énergie est fournie par une batterie au lithium-fer-phosphate (LFP) de 78 kWh qui procure une autonomie annoncée pouvant atteindre 484 km selon le cycle WLTP ou 414 km selon l’EPA. Le CX-6e est également compatible avec la recharge rapide en courant continu jusqu’à 200 kW, permettant de faire passer la batterie de 10 à 80 % en environ 24 minutes dans des conditions appropriées.

Mazda a doté le CX-6e d’un poste de conduite numérique axé sur le conducteur, centré autour d’un affichage tête haute. Un écran tactile double de 26 pouces s’étend sur toute la largeur de la planche de bord, tandis que le volant intègre quatre boutons de raccourci programmables. Apple CarPlay et Android Auto sans fil sont offerts de série.

Le VUS introduit également la reconnaissance vocale dans neuf langues ainsi que des commandes gestuelles permettant d’utiliser certaines fonctions de navigation et de multimédia sans toucher à l’écran.

En plus de ses trois modes de conduite, le CX-6e comprend quatre modes du véhicule conçus pour simplifier les situations courantes. Le mode Pet Comfort maintient la température de l’habitacle pendant que le conducteur s’absente temporairement du véhicule, tandis que le mode Wash désactive les essuie-glaces automatiques, rabat les rétroviseurs extérieurs et ferme les vitres avant le nettoyage.

Les occupants de la banquette arrière disposent de leur propre écran tactile pour gérer les commandes de climatisation, régler le pare-soleil et repositionner le siège du passager avant afin d’améliorer leur confort. Un système audio à 23 haut-parleurs est également offert, avec des haut-parleurs intégrés aux appuie-têtes.

Les versions Takumi Plus mieux équipées reçoivent des rétroviseurs extérieurs numériques qui, selon Mazda, augmentent le champ de vision de 30 % tout en améliorant la visibilité par mauvais temps et dans des conditions de faible luminosité. Un rétroviseur intérieur numérique préserve la visibilité vers l’arrière même lorsque des bagages obstruent le rétroviseur conventionnel.

Tous les CX-6e sont dotés de série d’un ensemble complet de systèmes avancés d’aide à la conduite, notamment le freinage intelligent, la surveillance des angles morts, l’assistance à la conduite dans les embouteillages, l’assistance au maintien d’urgence dans la voie et le régulateur de vitesse adaptatif à radar de Mazda.

Mazda propose également deux applications mobiles complémentaires. L’application Mazda6e & CX-6e permet d’utiliser des fonctions à distance du véhicule et de partager une clé Bluetooth avec un maximum de trois utilisateurs, tandis que l’application Mazda Charging donne accès aux réseaux de recharge publics partout en Europe et prend en charge les paiements dans la devise du pays du conducteur.