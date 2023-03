Des réparations difficiles augmentent les primes d’assurance pour les VÉ

Les batteries sont difficiles à diagnostiquer et réparer après un accident, même mineur.

Cela pousse les assureurs à classer certains véhicules qui pourraient être réparés comme «Perte totale».

Cela contribue donc à augmenter les primes pour tous les conducteurs de VÉ.

Les compagnies d’assurance et les experts de l’industrie automobile avertissent que l’impossibilité de réparer les batteries peut conduire à des primes qui réduisent les économies d’essence prévues.

En effet, les batteries sont généralement difficiles à réparer et les compagnies d’assurance ne veulent pas prendre le risque de réparer une voiture qui pourrait ensuite tomber en panne ou prendre feu, ce qui pourrait les rendre responsables des dommages ou des blessures.

En outre, les batteries sont très chères, valant parfois jusqu’à la moitié du PDSF d’un véhicule électrique, ce qui signifie que le remplacement d’une batterie entière est hors de question dans la plupart des cas, même après un incident mineur.

De ce fait, un nombre important de véhicules électriques sont mis au rebut à un faible kilométrage en raison d’accidents qui auraient pu être facilement réparés dans un véhicule à moteur à combustion.

Pour ne rien arranger, la plupart des constructeurs automobiles ne veulent pas autoriser les assureurs ou les entreprises de réparation à accéder à leur logiciel de diagnostic, ce qui condamne de nombreuses batteries qui auraient pu être réparées.

En effet, les batteries typiques sont constituées d’un nombre spécifique de cellules placées les unes à côté des autres à l’intérieur d’une enceinte métallique.

Avec l’équipement approprié, les techniciens peuvent évaluer l’état de chaque cellule et ne remplacer que celles qui ont été touchées en cas d’accident, ce qui réduit considérablement les coûts de réparation et l’impact du véhicule sur l’environnement.

Étant donné que la production de véhicules électriques génère plus de pollution que celle de modèles similaires fonctionnant à l’essence, les VÉ doivent parcourir des dizaines de milliers de kilomètres en utilisant de l’énergie propre avant de devenir plus durables.

Ainsi, en mettant les VÉ à la casse prématurément pour des dommages relativement mineurs, les compagnies d’assurance n’augmentent pas seulement les primes pour leurs conducteurs, mais elles annulent également tout avantage environnemental que ces véhicules auraient pu avoir au cours de leur durée de vie.

Pour améliorer cette situation, les assureurs estiment que les constructeurs automobiles devraient ouvrir leurs logiciels de diagnostic à des tiers et construire leurs batteries en utilisant des modules plus petits qui peuvent être remplacés plus facilement.

La plupart des constructeurs automobiles affirment que leurs batteries actuelles sont déjà réparables et Ford ainsi que General Motors affirment que leurs technologies de batteries les plus récentes bénéficient d’améliorations à cet égard.

D’un autre côté, Tesla semble aller dans la direction complètement opposée en faisant de sa nouvelle batterie 4680 un élément structurel du Model Y construit à la Gigafactory du Texas.

Cela permet au constructeur de réduire les coûts de production, mais les techniciens et les assureurs affirment qu’il sera pratiquement impossible de réparer ces véhicules puisque la batterie entière ne peut pas être remplacée et que les cellules individuelles sont collées en place.

Le constructeur automobile n’a pas fait de commentaires à ce sujet, mais son PDG a récemment déclaré que des mises à jour de la conception et du logiciel pourraient rendre l’entretien de ses VÉ plus facile et moins coûteux.

Il convient de noter que les propriétaires de Tesla ne sont pas aussi affectés par les primes d’assurance élevées que les autres conducteurs de VÉ, car l’entreprise propose ses propres plans d’assurance internes qui tiennent compte de la capacité de ses centre de service à diagnostiquer la batterie.

Source : Reuters