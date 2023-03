Des nombres pairs pour les VÉ et impairs pour les modèles à combustion chez Audi

Vous voulez un signe que les VÉ sont là pour rester? En voici un.

Le dernier caractère du nom identifiera la mécanique.

Audi renomme officiellement (et de manière confuse) sa gamme. Ce changement intervient alors que la marque s’efforce d’établir une distinction entre ses véhicules entièrement électriques et ses véhicules à moteur à combustion, et que ses VÉ commencent à arriver sur le marché.

« Nous élargissons notre portefeuille de produits avec de nouveaux modèles à propulsion électrique et c’est pourquoi nous restructurons nos conventions de dénomination », a déclaré le PDG Markus Duesmann au journal allemand Heilbronner Stimm.

La gamme actuelle de voitures Audi commence par A1 et va jusqu’à A8. Les multisegments commencent par Q et il y a enfin la voiture de sport Audi R8. À l’heure actuelle, il y a peu de différence entre les nombres pairs et impairs dans les multisegments. En ce qui concerne les voitures, les numéros pairs correspondent à des modèles plus traditionnels et les numéros impairs à des Sportback plus élégants.

À l’avenir, tous les véhicules électriques auront un chiffre pair. A4, Q4, etc. Les modèles à combustion auront un chiffre impair : Q3, A7, etc.

Audi a sournoisement déjà commencé à changer de nom. L’Audi e-tron, le premier VUS électrique de la marque, a été rebaptisé Q8 e-tron l’année dernière. C’était une bonne décision, car dès son lancement, Audi a commencé à utiliser le nom e-tron sur tous ses véhicules électriques. Le Q4 e-tron EV a également été rebaptisé, car il n’y avait pas de Q4 à combustion.

La gamme comprenait alors l’e-tron, l’e-tron GT et l’e-tron Q4, qui étaient tous des modèles très différents.

Mercedes-Benz aurait l’intention d’abandonner sa structure de dénomination EQ électrique dès l’année prochaine. Aucune nouvelle pour ce qui est du badge électrique «i» de BMW.