Des images de la BMW M5 Touring 2025 sont apparues en ligne, deux jours avant le lancement officiel

Des images de la nouvelle M5 Touring ont été diffusées en ligne plus tôt aujourd’hui.

Ce modèle sera la première familiale M5 à être vendue en Amérique du Nord.

BMW dévoilera officiellement la M5 Touring le 15 août.

Juste avant son lancement officiel, des images de la nouvelle BMW M5 Touring ont été diffusées en ligne, nous donnant un premier aperçu de la prochaine génération de la M5 familiale.

Un concessionnaire BMW en Belgique aurait divulgué des images de la nouvelle M5 Touring plus tôt dans la journée, qui ont depuis été diffusées dans le monde entier.

Bien que les images ne contiennent pas de surprise majeure, elles confirment ce que nous nous attendions à voir de la nouvelle M5 Touring, la première génération de la M5 familiale à atteindre les acheteurs en Amérique du Nord.

En effet, nous pouvons voir que la familiale partagera beaucoup avec la berline M5 qui a été lancée il y a quelques mois.

Par exemple, la M5 Touring présentée est équipée d’élargissements d’ailes, de jantes en alliage de 20 et 21 pouces spécifiques à la gamme M, d’une grille de calandre éclairée et de la peinture verte Île de Man disponible en option.

Afficher cette publication sur Instagram Une publication partagée par ᴡɪʟᴄᴏ ʙʟᴏᴋ (@wilcoblok)

Les autres éléments extérieurs partagés avec la berline M5 sont le système d’échappement quadruple, un diffuseur arrière agressif et des rétroviseurs latéraux aérodynamiques.

Bien entendu, l’arrière de la Touring est assez différent de celui de la berline grâce au hayon, qui semble être équipé d’un spoiler intégré similaire à ceux que l’on trouve sur les VUS X4M et X5M.

Bien que nous n’ayons pas encore vu l’intérieur, on peut supposer que la M5 Touring partagera également le design de son tableau de bord et de ses sièges avec la berline.

Nous devons encore attendre deux jours pour obtenir tous les détails officiels de BMW, le lancement étant prévu pour le 15 août, mais nous ne nous attendons pas non plus à de grandes surprises sous le capot.

Cela signifie que la familiale sera probablement propulsée par le même moteur V8 4,4 litres biturbo hybride rechargeable que la berline, générant 717 chevaux et 738 lb-pi de couple.

En tant que première M5 Touring offerte aux acheteurs canadiens et américains, ce modèle devrait susciter beaucoup d’intérêt de la part des passionnés, en particulier ceux qui ont besoin de plus d’espace que la berline ne peut en offrir et qui ne veulent pas se « contenter » d’un VUS.

Source : BMWBlog et Wilco Blok (Instagram)