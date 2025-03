Délais de livraison : Toyota aux prises avec un heureux problème

Le constructeur Toyota prévoit augmenter la production, notamment en Inde.

Les consommateurs devront s’armer de patience.

Il s’agit d’un heureux problème que celui d’un constructeur qui ne répond pas à la demande pour ses produits. C’est actuellement le cas avec le constructeur Toyota qui, malgré cette situation favorable, se retrouve avec d’autres problèmes, soit ceux reliés à une pénurie de pièces, ce qui entraîne des délais d’attente plus longs pour la clientèle qui se tourne vers l’option hybride en attendant un virage plus poussé pour la voiture électrique.

Le géant nippon récolte actuellement le fruit de son obstination à vouloir poursuivre son aventure avec la technologie hybride, une motorisation que maîtrise Toyota depuis le tournant du siècle. D’ailleurs, la demande pour ce type de véhicule a grandement progressé au cours des années, Toyota qui a écoulé pas moins 16,1 millions d’unités en 2023, contre 5,7 seulement en 2018.

Les délais d’attente varient selon les marchés. En Europe, les clients doivent patienter en moyenne entre 60 et 70 jours, soit le double du délai constaté en 2020. Certains modèles, comme la Yaris Cross hybride (un modèle non distribué en Amérique du Nord) et le RAV4 hybride rechargeable, sont particulièrement touchés par ces retards. Au Japon, l’attente peut aller de deux à cinq mois, et en Inde, elle s’étend de deux à neuf mois selon le modèle. Aux États-Unis, certains concessionnaires sont en rupture de stock, notamment pour la Prius et la Camry hybride.

Les tensions sur la chaîne d’approvisionnement sont en grande partie dues à des pénuries de composants critiques des motorisations hybrides, comme les aimants et les onduleurs. Aisin, l’un des principaux fournisseurs de Toyota, rencontre des difficultés à s’approvisionner en rotors et stators, retardant la production de moteurs hybrides. Denso, un autre grand fournisseur, se voit contraint de retarder la livraison des onduleurs, des composants essentiels au bon fonctionnement des moteurs électriques.

Heureusement, les stratèges de Toyota cherchent à corriger le tir en augmentant la capacité de production. Aux États-Unis par exemple, une nouvelle usine de batteries en Caroline du Nord viendra épauler l’offensive de la technologie hybride chez nos voisins.

Comme le rapporte l’agence Reuters, Toyota n’est pas le seul à faire patienter sa clientèle. Honda fait également partie des joueurs affectés par cette forte demander pour l’automobile hybride, tout comme Hyundai et Kia qui ont revu à la hausse leurs prédictions en matière de véhicules hybrides.

Parions que l’engouement pour les véhicules hybrides restera fort au cours des prochains mois, surtout si l’administration Trump poursuit sa guerre de tarifs avec ses partenaires commerciaux.