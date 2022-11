Dégradation de la peinture des Honda Civic : jusqu’au 31 mars pour les réclamations

La période de réclamation de six mois est déjà en cours pour tous les automobilistes québécois des Honda Civic, et ce, depuis le 30 septembre 2022. En effet, suite au jugement de la Cour supérieure du Québec qui a approuvé le règlement dans le dossier de l’action collective Daunais contre Honda Canada inc., les propriétaires de Honda Civic (années-modèles 2006 à 2013) et Acura CSX (2006 à 2011) ont jusqu’au 31 mars prochain pour compléter leur réclamation.

Rappelons que cette action collective avait été intentée à cause de la dégradation prématurée de la peinture appliquée à la carrosserie de ces deux modèles de voitures compactes.

Étant donné l’âge des voitures, plusieurs scénarios sont possibles :

Il est possible de recevoir une compensation financière pouvant atteindre 2 550 $ dans le cas où le véhicule affecté sera réparé dans un atelier de carrosserie autorisé.

Il est aussi possible de recevoir un montant plus petit pouvant atteindre 1 530 $, soit 60 % du montant pour faire repeindre la voiture dans l’éventualité où le propriétaire déciderait de ne pas faire repeindre la voiture.

Dans les cas où les propriétaires ont déjà fait réparer leurs véhicules, un remboursement jusqu’à 2 550 $ est disponible.

Et dans les cas où la voiture en question a été vendue à perte à cause de la dégradation de la peinture, le ou la propriétaire peut réclamer jusqu’à 1 530 $.

Pour plus d’information, les automobilistes concernés peuvent appeler au 1-800-270-7047 et visiter le site www.roulezavecstyle.ca. Sur le site, toutes les informations pertinentes sont affichées, notamment les étapes à franchir et les pièces justificatives requises pour compléter les réclamations financières.

Dernièrement, une campagne média a été lancée afin de réunir un maximum de propriétaires de ces berlines japonaises des années 2000. D’ailleurs, le nombre de véhicules impliqués au Québec doit être assez important, compte tenu de la popularité – et de la durabilité – de ces voitures dans la Belle Province.