Découvrez l’Eletre – le tout nouveau VUS électrique haute performance de Lotus

Lotus présente Eletre, son premier hyper-VUS électrique, qui allie performance, luxe et durabilité.

Eletre est doté d’une suspension avancée, d’un groupe motopropulseur entièrement électrique et d’une aérodynamique active, offrant jusqu’à 600 km d’autonomie et une recharge rapide.

Équipé du système d’exploitation Lotus Hyper OS, Eletre est prêt pour la conduite autonome de niveau 4 et propose des mises à jour régulières.

Alors que l’industrie automobile adopte l’électrification, Lotus fait un bond en avant audacieux avec l’introduction d’Eletre, leur premier hyper-VUS purement électrique. Notamment, Eletre répond au marché croissant des consommateurs de Lotus à la recherche d’un véhicule pratique et familial, sans compromettre les performances caractéristiques de Lotus.

À l’instar de ses illustres frères et sœurs, l’Emira et l’Evija, l’Eletre est imprégné de l’ADN authentique de Lotus. Cette dernière itération présente une suspension et une technologie de châssis avancées, transformant le pedigree de la voiture de sport en un cadre de VUS plus polyvalent. Conçu pour des performances efficaces, le groupe motopropulseur tout électrique de l’Eletre promet un équilibre impressionnant entre réactivité et autonomie, affichant jusqu’à 600 km en cycle combiné WLTP. Le véhicule a également la particularité d’être le VUS électrique à double moteur le plus rapide au monde, avec une accélération de 0 à 100 km/h en moins de trois secondes.

L’extérieur d’Eletre est doté d’une aérodynamique active, notamment d’une calandre distincte qui garantit une autonomie et une efficacité optimales. Ce design unique permet en outre de développer une expérience de conduite supérieure et une stabilité à grande vitesse. L’accent mis sur les performances n’empêche pas l’engagement en faveur du luxe à l’intérieur. Eletre affiche des séries élevées en matière d’aménagement, de finition et de matériaux, en s’appuyant sur des matériaux durables pour allier confort et design de pointe.

Sur le plan technologique, Eletre ne déçoit pas. Le système d’Infodivertissement de pointe fonctionne sous Lotus Hyper OS, offrant une expérience immersive à tous les occupants. Il est équipé d’un système LIDAR déployable innovant et d’une série de systèmes avancés d’aide à la conduite. Pour que le VUS reste pertinent, Lotus assure que l’Eletre est à l’épreuve du temps pour une capacité de conduite autonome de niveau 4, et recevra régulièrement des mises à jour OTA pour fournir les derniers programmes et fonctionnalités pour ses clients.

La praticité s’étend aux capacités de chargement de l’Eletre. Grâce à la recharge rapide, il ne faut que 20 minutes pour passer de 10 à 80 % et obtenir jusqu’à 120 km d’autonomie en seulement cinq minutes.

Se présentant comme la Lotus la plus avancée à ce jour, Eletre combine performance, luxe et durabilité dans un ensemble polyvalent. Témoignant de la transformation en cours de Lotus en une entreprise mondiale de performance, l’hyper-VUS Eletre apporte en effet l’expérience de conduite caractéristique de la marque à un tout nouveau groupe démographique de consommateurs. En tant que premier VE et VUS accessible de Lotus, Eletre est sur le point de marquer une étape importante dans l’histoire historique du constructeur automobile.