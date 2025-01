De nombreuses nouveautés pour General Motors au Salon de l’auto de Montréal 2025

Cette année encore, l’ensemble des marques de General Motors sont présentes au Salon de l’auto de Montréal 2025 qui ouvre ses portes le vendredi 17 janvier. Pour l’occasion, chacune d’elles met de l’avant ses nouveautés autant électriques qu’à essence.

Chevrolet au Salon de l’auto de Montréal 2025

Pour Chevrolet, le Salon de l’auto de Montréal 2025 marque une étape importante avec la présentation de trois nouveaux modèles en primeur canadienne: la Chevrolet Corvette ZR1, le Chevrolet Equinox 2025 et le Chevrolet Tahoe 2025. Pour les consommateurs québécois, il s’agit aussi d’une occasion de voir de près et de se familiariser avec les fourgons électriques Brightdrop.

Bien entendu, le kiosque de Chevrolet met également en valeur sa gamme électrique comprenant les Equinox EV, Blazer EV et Silverado EV.

Cadillac au Salon de l’auto de Montréal 2025

Parmi les primeurs de Cadillac présentées au Salon de l’auto de Montréal 2025, mentionnons les Vistiq et Optiq. Ces deux nouveaux multisegments électriques prennent place aux côtés des Lyriq et Escalade IQ qui reposent aussi sur la plateforme Ultium.

GMC au Salon de l’auto de Montréal 2025

Du côté de GMC, on met l’emphase sur la présentation en primeur canadienne du Sierra EV Denali dans le cadre du Salon de l’auto de Montréal 2025. On profite également de l’occasion pour lever le voile sur les GMC Terrain Denali 2026 et GMC Yukon AT4 Ultimate.

Buick au Salon de l’auto de Montréal 2025

La marque Buick a connu une excellente année au pays en 2024 avec une croissance de plus de 40 %. La nouvelle année commence en force alors que la marque américaine débarque avec le Buick Enclave de nouvelle génération que les visiteurs du Salon de l’auto de Montréal peuvent voir de près aux côtés des autres modèles de la gamme.

En terminant, notons que le Salon de l’auto de Montréal se tiendra du 17 au 26 janvier 2025 au Palais des congrès de Montréal.