La Cadillac Escalade IQ à empattement long confirmé

L’IQ plus long offrirait plus d’espace dans l’habitacle

Il éclipserait probablement même l’Escalade ESV à essence

Cadillac prévoit une version plus longue de l’Escalade IQ. La version électrique allongée s’appellera Cadillac Escalade IQL, selon un nouveau rapport.

Un porte-parole de la marque a confirmé le modèle plus long à Automotive News. « Nous comprenons que certains clients recherchent un véhicule avec plus d’espace », a déclaré le porte-parole, ajoutant que Cadillac donnerait des détails plus tard dans l’année.

Cadillac n’a pas précisé la longueur du modèle, mais nous savons qu’un QI à empattement long sera massif. La version « courte », l’Escalade IQ 2025, mesure déjà 224,3 pouces, ce qui la rend presque aussi longue que l’Escalade ESV à essence. Son empattement de 136 pouces est supérieur de plus d’un pied à celui de l’Escalade à essence, et encore plus long que celui de l’Escalade ESV allongé.

La version ESV de l’Escalade est le frère du Chevrolet Suburban et du GMC Yukon XL. Elle offre plus d’espace intérieur, en particulier pour les passagers de la troisième rangée, ainsi qu’un espace de chargement supplémentaire derrière la troisième rangée. Un Escalade IQL offrirait probablement les mêmes caractéristiques pour la version électrique du crossover.

La production de l’Escalade IQ EV 2025 devrait débuter cet été. Plus de détails et d’informations sur l’IQL seront disponibles dans le courant de l’année.