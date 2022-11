Consumer Reports classe les marques de voitures les plus fiables pour 2022

Toyota et Lexus sont les marques n° 1 et n° 2 les plus fiables.

Mercedes-Benz est en dernière position.

Tesla arrive en 19e position sur 24 marques.

Lorsqu’il s’agit de classements, la liste annuelle des constructeurs automobiles les plus et les moins fiables établie par Consumer Reports est celle dont les consommateurs devraient se soucier le plus. La majorité des trophées de la voiture neuve de l’année sont décernés à des véhicules qui doivent encore faire leurs preuves.

Les méthodes de Consumer Reports (site anglophone) ont fait leurs preuves. Chaque année, ils interrogent leurs membres sur les problèmes qu’ils ont rencontrés avec leurs véhicules au cours des 12 mois précédents. Au cours de cette étude, les données de 300 000 véhicules des années modèles 2000 à 2022 (y compris quelques modèles du début de l’année 2023) ont porté sur 17 domaines de problèmes, tels que le moteur, la transmission et les accessoires électroniques. Les chiffres recueillis permettent à CR de classer les marques sur une échelle de 0 à 100 en fonction du nombre de problèmes.

C’est grâce à ces informations que CR a pu classer et donner des notes de fiabilité pour chaque modèle grand public et ses marques respectives. Les marques asiatiques représentent sept des dix premières marques, tandis que deux marques allemandes et un constructeur américain complètent la liste des tops 10.

Toyota et Lexus occupent respectivement les première et deuxième places. La plus grande surprise cette année est BMW qui fait un bond de 10 places pour se retrouver en troisième position. En quatrième position, on trouve Mazda, suivi de Honda.

Les cinq dernières marques commencent par Tesla, qui gagne quatre places par rapport à l’année dernière, mais reste en 19e position au classement général. De la 20e à la 24e place, on trouve Chevrolet, GMC, Volkswagen, Jeep et Mercedes-Benz. Si certaines marques sont absentes, c’est parce que CR ne dispose pas de données suffisantes ou que le constructeur a trop peu de modèles pour être classé.

Voici la liste complète des constructeurs automobiles, du meilleur au pire, selon Consumer Reports :

#1 Toyota

#2 Lexus

#3 BMW

#4 Mazda

#5 Honda

#6 Audi

#7 Subaru

#8 Acura

#9 Kia

#10. Lincoln

#11. Buick

#12 Genesis

#13 Hyundai

#14 Volvo

#15 Nissan

#16 Ram

#17 Cadillac

#18 Ford

#19 Tesla

#20 Chevrolet

#21 GMC

#22 Volkswagen

#23 Jeep

#24 Mercedes-Benz