Comment protéger la batterie de votre véhicule électrique et adopter de meilleures habitudes de recharge toute l’année

Des routines de recharge proactives et une bonne gestion thermique peuvent améliorer l’efficacité d’un véhicule électrique (VÉ) et préserver les performances de sa batterie en hiver.

Maintenez la charge entre 20 % et 80 % afin de réduire la tension sur la batterie et prolonger sa durée de vie.

En hiver, branchez le véhicule après avoir roulé ou stationnez-le dans un garage pour une recharge plus efficace.

Utilisez la fonction de préchauffage avant la recharge rapide en courant continu pour éviter les délais et le gaspillage d’énergie par temps froid.

L’article peut sembler long, mais les gestes à poser sont simples et rapides.

Mettre en place de bonnes habitudes de recharge permet aux propriétaires de véhicules électriques (VÉ) de tirer le maximum de performance et de longévité de leur système de batterie. Même si les VÉ sont conçus pour être faciles d’entretien et d’utilisation, certaines pratiques — surtout en hiver — peuvent accroître leur efficacité et préserver la santé de la batterie à long terme.

Contrairement aux moteurs à combustion interne, les VÉ n’ont pas besoin de vidanges d’huile, de bougies d’allumage ni d’entretien régulier des pièces mécaniques mobiles. Ils ne posent pas non plus de problème de démarrage à froid. Cela dit, les conducteurs qui adoptent des stratégies de recharge constantes peuvent profiter d’une plus grande commodité et réduire la dégradation de la batterie avec le temps.

La batterie est un élément essentiel à la durabilité d’un VÉ, et elle fonctionne de manière optimale dans une plage de charge modérée. Maintenir la charge entre 20 % et 80 % évite le stress inutile. La plupart des VÉ disposent d’une fonction de gestion ou de protection de la batterie, qui aide les utilisateurs à optimiser la recharge. Cette fonction peut être activée ou désactivée à tout moment et contournée temporairement, au besoin, via l’écran du véhicule ou une application mobile.

La recharge en courant alternatif (CA) sollicite moins la batterie que la recharge rapide en courant continu (CC) et convient bien à une recharge quotidienne ou nocturne à domicile. En hiver, il est préférable de recharger dans un espace tempéré, comme un garage, ou immédiatement après avoir roulé, car une batterie chaude accepte mieux la charge. Les batteries froides ralentissent le processus de recharge et consomment plus d’énergie. Si la recharge se fait durant la nuit, la durée importe peu.

Lors de longs trajets, la recharge rapide demeure à la fois pratique et sécuritaire lorsqu’elle est bien utilisée. Elle est plus efficace lorsque la batterie est presque vide — arriver à la borne avec environ 10 % de charge restante est idéal. Au-delà de 80 %, la vitesse de recharge diminue considérablement et le gain devient marginal. Dans plusieurs cas, faire des arrêts plus courts, mais plus fréquents permet de gagner du temps.

En hiver, il est essentiel de réchauffer la batterie avant d’utiliser une borne de recharge rapide. Les véhicules dotés d’un système de navigation peuvent s’en charger automatiquement, en déclenchant le préchauffage de la batterie à l’approche d’une borne. Si la navigation n’est pas utilisée, le préchauffage peut être activé manuellement via l’écran d’infodivertissement.

Conseils pour une recharge et un entretien optimal de la batterie

Maintenez la charge entre 20 % et 80 % autant que possible pour limiter l’usure.

Utilisez la fonction de gestion ou de protection de la batterie pour automatiser les bonnes pratiques de recharge.

Privilégiez la recharge en CA à la maison pour un usage quotidien, car elle est plus douce pour la batterie.

En hiver, rechargez dans un garage ou immédiatement après un trajet, lorsque la batterie est encore chaude.

La recharge rapide est plus efficace jusqu’à 80 %; évitez de recharger complètement sauf avant un long déplacement.

Recharger à 100 % avant un long voyage est tout à fait acceptable.

Utilisez la navigation du véhicule pour planifier les arrêts et activer automatiquement le préchauffage de la batterie.

Si la navigation n’est pas utilisée, démarrez le préchauffage manuellement avant d’arriver à la borne rapide par temps froid.

Planifiez les trajets et les arrêts de recharge à l’avance à l’aide des applications du constructeur ou d’outils tiers.

Maintenir la batterie à une température optimale est essentiel pour une recharge efficace. Cette opération peut être effectuée automatiquement par le système de navigation intégré ou manuellement à partir des paramètres du véhicule. Ces deux méthodes permettent d’assurer que la batterie est correctement préchauffée avant l’utilisation d’une borne de recharge rapide, particulièrement dans les conditions hivernales.