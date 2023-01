Chrysler montre le Synthesis Cockpit Demonstrator au CES

Il s’agit d’un avant-goût des futurs intérieurs de VÉ de Chrysler.

Il inclut plusieurs nouvelles technologies comme une assistance à la conduite de niveau 3 et un assistant personnel.

La marque Chrysler sera la première dans le portfolio Stellantis à lancer ces technologies.

Après avoir lancé le concept Airflow, qui préfigure son premier véhicule électrique, au Consumer Electronics Show (CES) de l’année dernière, Chrysler profite de l’événement de cette année pour présenter le Synthesis Cockpit Demonstrator.

Les constructeurs automobiles présentent généralement des versions conceptuelles du design extérieur de leurs futurs véhicules, mais il leur arrive aussi de donner au public un aperçu de l’intérieur de leurs produits à venir.

C’est le cas de Chrysler, qui a dévoilé un concept qui montre à quoi ressemblera l’intérieur de ses futurs véhicules électriques lorsqu’ils arriveront à partir de 2025.

Le Synthesis Cockpit Demonstrator est une sorte de nacelle qui comporte deux sièges, un tableau de bord et un écran géant en verre de 37,2 pouces qui sert d’écran d’information du conducteur et de système d’info divertissement pour les deux occupants du véhicule.

Plus qu’un exercice de style, ce concept sert à présenter les dernières technologies développées par Stellantis en matière d’info divertissement et d’aide à la conduite, qui seront introduites sur le marché via la marque Chrysler.

Ces technologies comprennent le STLA Smart Cockpit, le STLA Brain et le STLA AutoDrive. Comme son nom l’indique, ce dernier élément sera un système d’aide à la conduite qui pourrait permettre un certain nombre de nouvelles possibilités pour les conducteurs et les passagers.

En effet, Chrysler affirme que cette technologie de conduite autonome de niveau 3 sera capable de conduire le véhicule dans la plupart des circonstances, ce qui signifie que les conducteurs pourront profiter de leur temps sur la route pour travailler, jouer à des jeux ou se détendre.

Les deux autres technologies faciliteront ces activités en synchronisant les appareils domestiques, les appareils de bureau et les appareils mobiles du conducteur, et en recherchant les rendez-vous ou les obligations afin de planifier un itinéraire plus efficace chaque jour.

Cela inclut également la proposition de places de stationnement et de recharge afin de réduire le stress et le temps nécessaires pour trouver un endroit où se garer dans des endroits achalandés.

En fin de journée, le véhicule sera également capable de rentrer à la maison de façon autonome et d’effectuer un « réveil » de la maison intelligente en envoyant un signal aux appareils domestiques connectés tels que les lumières et les thermostats.

Chrysler indique également que le système d’info divertissement du véhicule sera doté de lecteurs biométriques pour reconnaître les conducteurs et d’une capacité d’apprentissage basée sur l’IA qui lui permettra de comprendre les préférences du conducteur et de s’adapter au fil du temps.

Bien entendu, cet intérieur futuriste emploie un niveau élevé de matériaux recyclés et renouvelables afin de générer moins de pollution et de déchets plastiques que les intérieurs de véhicules actuels.

Selon le constructeur automobile, le Synthesis Cockpit Demonstrator est doté d’une sellerie en tannage végétal, d’un tableau de bord fabriqué à partir de plastiques postindustriels et océaniques, de moquettes en noyer infusé de textile et de finitions 100 % sans chrome.

Toutes ces technologies de pointe sont susceptibles de jouer un rôle dans le renouveau de la marque Chrysler qui débutera avec l’arrivée de la version de production du concept Airflow en 2025 et l’électrification complète de sa gamme en 2028.