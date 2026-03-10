Chrysler accepte les commandes pour la nouvelle Pacifica 2027 ; la marque obtient un nouveau patron, et la Voyager tire sa révérence

Un design rafraîchi pour la Pacifica, de nouvelles technologies de sécurité et des options intérieures mises à jour arrivent pour l’année-modèle 2027.

Chrysler commence à accepter les commandes au Canada pour les minifourgonnettes Pacifica et Grand Caravan 2027 rafraîchies, construites à Windsor.

La Pacifica reçoit une nouvelle calandre illuminée, des caractéristiques de sécurité améliorées et des ensembles technologiques réorganisés pour 2027.

Matt McAlear devient PDG de Chrysler alors que Stellantis annonce un changement de direction lors du lancement du Pacifica.

Pour une marque qui a eu peu d’actualité au cours des dernières années, Chrysler a soudainement beaucoup de choses à annoncer. D’abord, elle a ouvert les commandes au Canada pour la gamme de minifourgonnettes Pacifica 2027 rafraîchie. Ensuite, elle a un nouveau dirigeant et, troisièmement, la Voyager, qui était réservée uniquement au marché américain, sera abandonnée.

Les livraisons de la Pacifica 2027 assemblée à l’usine de Windsor et de la Grand Caravan 2027 exclusive au Canada devraient commencer chez les concessionnaires à travers le pays cet été. Les prix pour le Canada n’ont pas encore été annoncés.

Des changements de style extérieur sont proposés sur les versions Pacifica Select, Limited et Pinnacle. Ces modèles reçoivent une façade avant révisée avec des phares projecteurs à DEL orientés verticalement et une calandre illuminée affichant une signature lumineuse décrite comme des « touches de piano ». L’emblème ailé mis à jour de Chrysler apparaît sur la calandre et sur l’applique du hayon arrière, cette dernière offrant un réglage en hauteur de série. De nouvelles couleurs de carrosserie et de nouveaux designs de roues sont également offerts.

À l’intérieur de l’habitacle, la Pacifica continue d’offrir des configurations à sept ou huit places. Un insigne Chrysler ailé en chrome satiné est intégré au couvercle du coussin gonflable du volant, tandis que d’autres mises à jour de garnitures décoratives sont appliquées dans l’ensemble de l’habitacle. Comme toujours, le système de sièges et de rangement Stow ’n Go de Chrysler est inclus.

La version Pinnacle reçoit les révisions intérieures les plus importantes. Elle comprend désormais de série une couleur d’intérieur en cuir bleu agave Nappa ainsi que des encadrements d’accent en alliage de cuivre. Parmi les autres détails intérieurs figurent une finition du tableau de bord en platine foncée, un motif de perforation de style parquet dans les sièges et des passepoils tungstène patiné.

Chrysler a ajouté de nouvelles fonctions d’assistance à la conduite au groupe Sphère de Sécurité pour l’année-modèle 2027. Les améliorations comprennent une vue des angles morts activée par le clignotant et une activation de caméra basée sur ParkSense afin d’améliorer la visibilité lors des manœuvres à basse vitesse.

Les options technologiques ont également été réorganisées. Le système de divertissement arrière Uconnect Theatre et le groupe Family Tech sont désormais offerts séparément. Les caractéristiques disponibles dans ces ensembles comprennent l’intégration d’Amazon Fire TV, la surveillance intérieure FamCAM et des prises d’alimentation supplémentaires.

Parallèlement à la Pacifica, Chrysler continuera d’offrir l’appellation Grand Caravan exclusivement au Canada. Positionnée comme modèle d’entrée de gamme dans la gamme de minifourgonnettes de la marque, elle conserve son style extérieur actuel et met l’accent sur la valeur grâce à une longue liste d’équipements de série. Pendant ce temps, la Chrysler Voyager, qui occupait le même rôle aux États-Unis que la Grand Caravan, ne survivra pas à l’année-modèle 2026. Une nouvelle version d’entrée de gamme de la Pacifica le remplacera.

Le lancement du Pacifica rafraîchi coïncide avec une transition à la direction chez Stellantis. La PDG de Chrysler, Chris Feuell, a quitté ses fonctions pour des raisons personnelles, et le PDG de Dodge, Matt McAlear, a été nommé pour diriger la marque Chrysler avec effet immédiat. McAlear continuera de superviser Dodge tout en devenant également responsable des opérations d’Alfa Romeo en Amérique du Nord.