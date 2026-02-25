Chrysler donne un aperçu de la Pacifica 2027 restylée

La carrosserie de base reste la même, mais la partie avant est considérablement modifiée.

Les phares sont verticaux et reliés par une barre lumineuse arborant le nouveau logo de la marque.

De nouvelles motorisations pourraient être incluses, mais rien n’a encore été annoncé.

Depuis que la 300 a été abandonnée à la fin de 2023, la marque Chrysler ne survit que grâce à la minifourgonnette Pacifica et sa version simplifiée, la Grand Caravan. À cause de cela et de l’absence apparente de plans pour l’avenir, plusieurs ont exprimé des inquiétudes quant aux perspectives de cette marque historique.

Néanmoins, Stellantis ne semble pas avoir complètement abandonné Chrysler, puisqu’elle vient de dévoiler un aperçu de la Pacifica 2027 rafraîchie. En effet, le constructeur a publié aujourd’hui trois photos sur Facebook montrant une Pacifica Pinnacle 2027 sans camouflage, nous donnant une bonne idée de ce à quoi nous attendre dans les mois à venir.

D’après ce que l’on peut voir, la carrosserie demeure pratiquement inchangée par rapport à son lancement initial en 2017, mais la partie avant a été largement revue selon le style préfiguré par les concepts Airflow et Halcyon des dernières années.

Cela signifie que la Pacifica 2027 sera dotée de phares à DEL verticaux reliés à leur sommet par une barre lumineuse pleine largeur intégrant également le nouveau logo Chrysler illuminé, vu pour la première fois sur le concept Halcyon.

Au premier coup d’œil, cette configuration n’est pas sans rappeler le design avant de la Kia Carnival.

La grille de calandre se déplace vers le bas de la section avant, une petite prise d’air subsistant en haut, juste sous la barre lumineuse. Sur le véhicule présenté dans les images, la grille inférieure présente des accents métalliques et un motif en nid d’abeille hexagonal. Les coques de rétroviseurs latéraux, les longerons de toit et les accents au bas des portières semblent également avoir une finition en chrome satiné.

Les logos sur les portières avant indiquent que le modèle présenté est la version haut de gamme Pinnacle. Les jantes en alliage noir du véhicule sont d’un nouveau design, et leur couleur suggère qu’un ensemble d’apparence noire pourrait également être nouveau pour la version Pinnacle.

Nous ne pouvons pas voir l’arrière du véhicule, mais des mises à jour mineures, au moins pour les feux arrière, y sont également attendues.

L’absence de port de recharge sur l’aile avant n’est pas une surprise, puisque la Pacifica Hybride a été récemment abandonnée, mais cela ne signifie pas qu’aucune nouvelle motorisation ne sera utilisée.

En effet, bien que rien n’ait été annoncé pour le moment, il serait logique que Chrysler mette à jour l’offre de motorisations de sa minifourgonnette dans le cadre de ce rafraîchissement de mi-parcours.

Pour l’instant, la seule option de moteur (mis à part le système hybride rechargeable sur son départ) est le V6 Pentastar de 3,6 L, qui développe 287 chevaux et 262 lb-pi de couple. Ce moteur est souple, relativement efficace (du moins sur l’autoroute) et suffisamment puissant, mais de plus en plus de concurrents se tournent vers des motorisations hybrides plus modernes et économes.

En fait, les minifourgonnettes Chrysler et la Honda Odyssey sont les seules à ne proposer qu’un moteur V6.

Une possibilité est que Chrysler utilise le nouveau système hybride conventionnel qui a récemment fait ses débuts dans le tout nouveau Jeep Cherokee 2026. Ce système combine un moteur quatre cylindres turbocompressé de 1,6 L provenant de la branche européenne de Stellantis et deux moteurs électriques pour offrir une puissance combinée de 210 chevaux et un couple de 230 lb-pi. L’utilisation de cette motorisation serait logique, car elle permettrait à la Pacifica 2027 de combiner l’électrification avec la traction intégrale, ce que son précédent système hybride rechargeable ne pouvait pas faire. Une Pacifica hybride rivaliserait également directement avec la Toyota Sienna (uniquement hybride) et la Kia Carnival HEV.

Autre possibilité : l’utilisation du nouveau moteur quatre cylindres turbocompressé Hurricane 4 de 2,0 L qui vient d’être introduit dans le Jeep Grand Cherokee 2026 révisé, où il remplace le V6 Pentastar sur presque toutes les versions. Dans cette application, l’Hurricane 4 génère 324 chevaux et 332 lb-pi de couple.

Bien sûr, rien n’a été confirmé, et la Chrysler Pacifica 2027 pourrait se révéler être mécaniquement identique au modèle actuel.

Espérons que ce ne sera pas le cas, car un nouveau style ne suffira peut-être pas à maintenir la pertinence de la Pacifica pendant encore de nombreuses années face à une concurrence en constante évolution.

Plus de détails devraient être dévoilés au cours des prochains mois, car la Pacifica rafraîchie est attendue avant la fin de l’année.