ChargePoint présente une recharge plus rapide et plus intelligente pour la maison et les entreprises, avec alimentation de secours

Le nouveau chargeur bidirectionnel AC de ChargePoint fait aussi office d’alimentation de secours résidentielle et améliore l’efficacité de la recharge.

Le nouveau chargeur de 80 ampères de ChargePoint permet une recharge plus rapide et le transfert d’énergie du véhicule vers la maison.

L’intégration intelligente aux panneaux solaires et aux batteries domestiques optimise l’efficacité énergétique des résidences et des entreprises.

Le lancement en Europe est prévu d’ici 2025, avec un soutien pour les besoins de recharge résidentiels, commerciaux et de flotte.

ChargePoint passe à la vitesse supérieure avec une toute nouvelle plateforme de recharge AC de niveau 2, qui combine vitesses de recharge accrues et fonctions avancées de gestion de l’énergie — y compris l’alimentation de secours à partir du véhicule. Ce nouveau système peut fournir jusqu’à 80 ampères (19,2 kW), permettant à un VÉ typique de se recharger complètement en environ quatre heures.

Parmi les fonctionnalités les plus impressionnantes : la recharge bidirectionnelle, aussi appelée V2X (vehicle-to-everything). Celle-ci permet aux véhicules électriques d’alimenter une maison, un bâtiment, voire le réseau électrique. Le système s’intègre sans effort aux panneaux solaires, aux batteries domestiques et aux charges énergétiques pour une efficacité maximale. L’intégration domotique intelligente et l’équilibrage dynamique des charges permettent une utilisation optimale durant les heures creuses, et limitent les besoins de mises à niveau électriques coûteuses lorsqu’on recharge plusieurs véhicules en même temps.

Le nouveau design introduit également le port omni, qui assure une compatibilité étendue avec les standards nord-américains de connecteurs. Les versions résidentielles et commerciales de ce système seront d’abord lancées en Europe cet été, suivies d’un déploiement en Amérique du Nord d’ici la fin de l’année.

Fondée en 2007, ChargePoint exploite aujourd’hui l’un des plus vastes réseaux de recharge pour VÉ en Amérique du Nord et en Europe. Selon l’Alternative Fuels Data Center du département de l’Énergie des États-Unis, ChargePoint détient actuellement environ 61 % du marché américain des bornes de recharge publiques AC de niveau 2.

ChargePoint affirme que cette nouvelle plateforme est conforme à toutes les principales normes réglementaires et qu’elle a été conçue pour s’adapter aux environnements résidentiels, commerciaux et de flotte. « L’architecture qui les soutient permet l’arrivée de technologies très attendues qui amélioreront grandement l’expérience des propriétaires de bornes et des conducteurs de VÉ », a déclaré Hossein Kazemi, chef de la technologie — Matériel chez ChargePoint.