Certains véhicules d’occasion coûtent toujours plus cher que les véhicules neufs

Il y a un an, une voiture d’occasion légère coûtait en moyenne 8,5 %, soit 3 574 $, de plus que lorsqu’elle était neuve.

Aujourd’hui, un véhicule d’occasion moyen coûte 8,1 %, soit 3 701 dollars, de moins que le prix demandé pour un véhicule neuf.

La pandémie a ravagé l’industrie automobile dans presque tous les domaines. Elle est en grande partie revenue à ce qui est désormais la « nouvelle normalité », y compris en ce qui concerne le prix des véhicules d’occasion. Il y a un an à peine, de nombreux modèles d’occasion affichaient une prime considérable par rapport à leur prix d’achat à l’état neuf.

En fait, en moyenne, aux États-Unis, une voiture, un VUS ou un camion légèrement usagé coûtait 8,5 %, soit 3 574 $, de plus que lorsqu’il était neuf. 12 mois plus tard, au printemps 2023, la situation s’est considérablement améliorée. Aujourd’hui, le véhicule d’occasion moyen coûte 8,1 %, soit 3 701 $, de moins que le prix demandé pour un véhicule neuf. Cela représente un changement de prix total de 16,6 %. En d’autres termes, votre Toyota Camry 2020, alors âgée de deux ans, aurait pu coûter plus de 7 000 $ de moins cette année. Probablement pas…

iSeeCars a dressé une liste des véhicules d’occasion qui font encore l’objet d’une prime et, sur les dix premiers, cinq exactement arborent le logo Toyota.

Sur ces cinq véhicules, quatre sont des hybrides et le dernier est la version multisegment « crossover » de la très populaire Corolla. Il est intéressant de noter que 20 % des 10 premiers véhicules sont des monospaces. Sans surprise, la première place revient à un pick-up, l’impressionnant Ford Maverick.

Si vous êtes à la recherche d’un véhicule d’occasion, vous devriez peut-être attendre un peu plus longtemps si votre choix figure sur cette liste.