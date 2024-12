Cathédrale Notre Dame de Paris : Uber propose des circuits gratuits pour célébrer une restauration de plus d’un milliard de dollars CAD

Les visites personnalisées de la cathédrale coïncident avec la réouverture historique de Notre Dame le 7 décembre

Des visites thématiques Uber gratuites sont lancées à l’occasion de la réouverture de Notre Dame après une restauration de 700 millions d’euros qui a duré cinq ans.

La cathédrale met en place un système de réservation pour gérer les 15 millions de visiteurs annuels attendus.

Les véhicules à thème gothique offrent des commentaires historiques exclusifs jusqu’au 22 décembre.

La réouverture tant attendue de la Cathédrale Notre Dame de Paris, prévue le 7 décembre 2024, marque un moment historique. Après cinq années de restauration intensive ayant mobilisé plus de 2 000 artisans et un budget colossal de 700 millions d’euros (plus d’un milliard CAD), ce joyau gothique renaît sous un nouvel éclat. Pour souligner cet événement, Uber offre une expérience unique de circuits thématiques gratuits jusqu’au 22 décembre.

Une restauration grandiose et une gestion optimisée des visiteurs

La Cathédrale Notre Dame, qui s’apprête à accueillir jusqu’à 15 millions de visiteurs chaque année, dévoile des améliorations remarquables, dont un nouvel autel en bronze, un éclairage modernisé et des œuvres d’art restaurées. Afin de gérer cet afflux, un système de réservation en ligne a été mis en place. Dans ce contexte, Uber enrichit l’expérience en proposant des trajets immersifs autour du quartier, mettant en valeur la richesse historique de ce lieu emblématique.

Le véhicule spécialement conçu pour l’occasion, une Mercedes-Benz modifiée, s’inspire de l’architecture gothique de la cathédrale. Il arbore des détails uniques, comme des extérieurs évoquant la pierre sculptée, des gargouilles décoratives, un toit panoramique illustrant les célèbres vitraux restaurés, ainsi qu’un motif de la rosace sud visible sur le capot et les portières. Cette personnalisation exceptionnelle transforme chaque trajet en une immersion visuelle et culturelle.

Une expérience enrichie par Lorànt Deutsch et des sites emblématiques

Les passagers bénéficient de commentaires exclusifs grâce à un podcast conçu par l’historien et acteur Lorànt Deutsch, qui explore l’histoire de Paris et l’importance de Notre Dame dans le patrimoine français. Le podcast, également disponible sur les principales plateformes de streaming, accompagne les passagers tout au long du parcours.

Le circuit débute Place du Louvre et traverse plusieurs monuments historiques majeurs, dont la Seine, la Conciergerie et ses quatre tours, ainsi que la Sainte-Chapelle. Les trajets, accessibles via l’application Uber, sont disponibles tous les jours de 10 h à 18 h pour les utilisateurs situés dans la zone de prise en charge.

Le 8 décembre, les visiteurs auront même la chance de parcourir le quartier avec Lorànt Deutsch lui-même comme guide. Ce service, exclusif au premier arrondissement, complète l’expérience de gestion des visiteurs mise en place par la cathédrale, tout en offrant une perspective originale sur ce chef-d’œuvre gothique.