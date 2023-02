Cadillac pourrait lancer trois nouveaux modèles électriques en 2023

La feuille de route de la marque, publiée en 2020, contient cinq VÉ dont deux sont les Lyriq et Celestiq.

Tous ces modèles devraient arriver en vente en 2024.

Le Lyriq devrait être plus facilement accessible, après une augmentation graduelle de la production.

General Motors met le paquet sur l’électrification de sa gamme et la marque Cadillac est au centre de sa stratégie.

C’est pourquoi après le Lyriq et la Celestiq qui ont été révélés en 2022, la marque devrait dévoiler trois nouveaux modèles électriques qui entreront en production en 2024.

Peu de détails sont connus pour le moment sur ces prochains VÉ mais la dernière feuille de route de l’entreprise publiée en 2020 prévoyait un petit VUS relativement abordable qui pourrait être vendu aux côtés de l’actuel XT4, un VUS à trois rangées plus grand qui pourrait faire un pendant électrique au XT6 et un Escalade électrique de grande taille.

Ce dernier modèle n’est pas vraiment un secret puisque l’Escalade est le modèle le plus populaire de Cadillac et qu’un dépôt de marque de commerce a révélé que la société a demandé l’utilisation du nom « Escalade IQL ».

En parlant de noms, la marque a promis d’abandonner les appellations alphanumériques au profit de vrais noms avec l’introduction de ses VÉ.

Les autres apellations qui pourraient être utilisées pour nommer les trois prochains modèles sont Lumistiq, Vistiq, Ascendiq, Symboliq et Optiq.

Pour en revenir au futur VUS électrique à trois rangées, des sources indiquent que ce modèle pourrait être plus petit que l’actuel XT6 car il sera « de taille mondiale », ce qui signifie qu’il sera probablement proposé en Europe aux côtés du Lyriq.

Malgré cela, l’espace intérieur et la capacité de chargement seraient des priorités pour l’équipe de développement.

En plus de ces nouveaux modèles, les premières unités de la berline phare Celestiq devraient être construites fin 2023 et le Lyriq devrait être disponible en plus grandes quantités.

En effet, le VUS électrique n’a fait l’objet que de 122 livraisons sur l’ensemble de l’année 2022 en raison d’une augmention de la production délibérément lente qui visait à rattraper les problèmes avant un déploiement plus large, qui est prévu pour cette année.

Source : Motor Authority