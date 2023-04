BYD dit que l’automation devrait être utilisés dans les usines plutôt que les véhicules

La compagnie croit que la conduite complètement autonome est presque impossible pour les véhicules particuliers.

À la place, le constructeur veut utiliser ces technologies pour remplacer les travailleurs d’usine.

Cela pourrait représenter de grandes économies, mais la technologie doit encore progresser.

Alors que la plupart des constructeurs automobiles s’efforcent de développer des systèmes d’aide à la conduite semi-autonome de plus en plus performants, ce n’est pas le cas de BYD.

En effet, le constructeur automobile chinois estime que l’automatisation complète des véhicules particuliers est presque impossible et que les constructeurs automobiles devraient utiliser leurs ressources plus judicieusement.

Selon l’entreprise, de nombreux autres constructeurs automobiles finiront par se rendre compte que leurs efforts en matière de recherche et de développement pour ces technologies ne mènent à rien.

En effet, les véhicules à conduite autonome se heurtent à trop d’obstacles au sens figuré, tels que le manque de confiance du public, les questions éthiques et la difficulté de prévoir des événements aléatoires.

Au lieu de consacrer une grande partie de leur budget au développement de systèmes d’aide à la conduite plus avancés, BYD estime que les constructeurs automobiles devraient envisager d’appliquer l’automatisation à leurs processus de fabrication.

L’automatisation fait partie de la fabrication à grande échelle depuis des décennies déjà, mais la production d’automobiles nécessite encore de nombreux ouvriers.

BYD estime qu’une meilleure utilisation des ressources pour les constructeurs automobiles consiste à appliquer les derniers développements en matière d’automatisation et d’intelligence artificielle à leurs chaînes de production afin de remplacer le plus grand nombre possible d’employés par des machines.

En effet, l’entreprise affirme que tant que les coûts de mise en œuvre de cette nouvelle technologie sont inférieurs au salaire et aux avantages sociaux qui doivent être versés aux employés qui seront remplacés, cette méthode pourrait être rentable au bout de quelques années seulement.

Cet aspect est particulièrement important en Chine, où les grandes entreprises doivent désormais construire des installations telles que des dortoirs sur place afin de permettre aux employés de rester à l’usine pour des périodes presque indéfinies en cas de confinement.

Le porte-parole de BYD souligne également que les machines n’ayant pas besoin de manger ou de dormir, elles peuvent travailler en continu sans jamais arrêter la chaîne de production.

Toutefois, l’entreprise ne précise pas dans quelle mesure l’automatisation doit encore progresser pour être capable d’effectuer des tâches plus difficiles, telles que des soudures complexes.

Malgré tout, BYD propose des fonctions avancées d’aide à la conduite dans certaines de ses voitures, mais aucune qui peut rivaliser avec les technologies les plus récentes de Tesla, Ford ou GM.

Source : CNBC