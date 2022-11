Buick réserve le nom Electra pour son avenir électrique

Quand on jette un coup d’œil à l’organigramme du géant General Motors, on s’aperçoit que Chevrolet, GMC et Cadillac ont déjà au moins annoncé ou même déjà livré quelques véhicules basés sur la plateforme Ultium, mais du côté de Buick – du moins en Amérique du Nord –, la stratégie demeure nébuleuse. Il est clair que la division aux trois boucliers aura droit à une gamme de VUS électriques d’ici peu, mais en cette fin d’année 2022, personne ne sait où s’en va Buick.

Mais, il y a une lueur d’espoir à l’horizon, car le site web GM Authority a découvert que General Motors avait fait la demande de réservation de marques déposées auprès du USPTO (United States Patent and Trademark Office) pour pas moins de neuf noms destinés à être apposés sur des véhicules d’avenir.

Et, sans surprise, Buick a décidé de piger dans son passé pour cette offensive purement électrique et le nom retenu est on ne peut plus logique : Electra.

En fait, Buick a réservé les noms suivants : Electra E1, Electra E2, Electra E3, Electra E4, et ainsi de suite jusqu’à Electra E9). Rappelons que l’appellation Electra a été utilisée sur un véhicule Buick à partir de 1959, et ce, jusqu’en 1990 lorsque le constructeur a mis fin à cette lignée de voitures confortables. C’est seulement en 2020 lorsque Buick a levé le voile sur le concept Electra, un VUS coupé aux lignes très futuristes, que GM a ressorti son nom du bac à idées.

Cette année, Buick a dévoilé le concept Electra-X en Chine, un concept résolument plus proche d’un modèle destiné à la production, ce dernier qui pourrait éventuellement se joindre à l’alignement de Buick sur le continent. Quant à cet autre prototype Wildcat EV, ce dernier a dévoilé les grandes lignes de la nouvelle identité visuelle de la marque, un thème qui a aussi été utilisé sur le concept Electra-X d’ailleurs.

Il n’est pas dit que les neufs noms de modèles seront utilisés, mais il est clair que le nom Electra est là pour rester… dans le futur électrique imaginé par GM, un futur qui va s’amorcer en 2024 alors que le premier véhicule électrique Buick est attendu sur nos routes. Quant au virage électrique, Buick devrait en principe compléter le sien d’ici 2030.