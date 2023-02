Buick montre le nouveau Encore GX 2024

Le Buick Encore GX est le premier véhicule arborant le nouveau logo de la marque.

Les groupes motopropulseurs sont inchangés.

La finition Avenir fait son entrée à bord de l’Encore GX.

La division Buick a dévoilé le nouveau Buick Encore GX 2024. Le multisegment urbain est le premier modèle nord-américain à recevoir ce design qui avait notamment été montré sur le véhicule concept Wildcat ou même le concept Electra-X montré en Chine.

Le bouclier du nouveau Encore GX 2024 est donc revitalisé avec cette ouverture béante entre les nouveaux phares intégrés aux DEL aux extrémités du capot. Il faut également mentionner que le véhicule est le premier de la marque à recevoir le nouvel écusson redessiné de Buick, le logo des trois boucliers qui a été modernisé dernièrement.

C’est le même constat derrière alors que les feux de position, toujours aux DEL, présentent une nouvelle signature pour l’année qui vient, tandis que le nouveau logo est même accompagné des cinq lettres B-U-I-C-K installées en plein centre du hayon. Finalement, le pare-chocs intègre un peu mieux le diffuseur. Quant aux jantes, elles ont aussi été redessinées et sont disponibles dans un format de 18 ou 19 pouces.

L’Encore GX 2024 sera aussi le premier de sa lignée à pouvoir être commandé avec le niveau de finition Avenir, tandis que la livrée ST (pour Sport Touring) est aussi de retour en option avec son look plus sportif.

Mais, l’opération charme ne s’arrête pas là, car l’habitacle a lui aussi été repensé avec une planche de bord habillée d’un vaste double écran derrière le volant et au centre de la planche. Cette solution est de plus en plus répandue dans l’industrie et il semble que Buick veut suivre la tendance du moment en ce sens.

Les systèmes sans fil Apple CarPlay et Android Auto sont livrés sur toutes les livrées, tandis que la recharge sans fil pour appareil intelligent est livrable en option. En plus de cette ambiance renouvelée à la première rangée de sièges, le Buick Encore GX 2024 bénéficie de matériaux moelleux et de surpiqûres uniques un peu partout dans le véhicule. Notez que les livrées Avenir et ST se distingueront également des autres versions par leurs appuie-têtes brodés à l’avant. Quant au modèle ST, il sera aussi équipé d’un nouveau volant à la base aplatie pour une sensation plus… sportive!

Pour la livrée Avenir, les concepteurs ont également tenu à différencier le véhicule avec des feux de position clair à l’arrière, un habitacle noir et beige, une sellerie en cuir, des sièges électriques à la première rangée, un volant chauffant, un ioniseur d’air, un rétroviseur électrochromatique, sans oublier les écussons Avenir ici et là.

Mécaniquement, le Buick Encore GX conserve les mêmes options. C’est donc de dire que les deux 3-cylindres turbo de 1,2 et 1,3-litre de cylindrée reviennent avec les mêmes chiffres de puissance et de couple (137 chevaux et 162 lb-pi de couple) et 155 chevaux et 174 lb-pi de couple), le plus petit des deux qui est livré exclusivement avec une boîte de vitesses à variation continue (CVT). L’autre option de 1,3-litre fait plutôt équipe avec une unité automatique à neuf rapports et un rouage intégral à temps partiel.

La production du millésime 2024 s’amorce le mois prochain afin que les premières livraisons aient lieu au printemps.