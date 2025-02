Bruno Spengler prend le volant en tant que nouveau Pilote Officiel de Bugatti

Bruno Spengler succède à Pierre-Henri Raphanel au poste de Pilote Officiel de Bugatti après près de 20 ans.

Bruno Spengler a été nommé Pilote Officiel de Bugatti, succédant ainsi à Pierre-Henri Raphanel, qui a occupé ce poste pendant 19 ans. Spengler apporte à Bugatti son expérience du championnat DTM et son expertise des courses d’endurance. Raphanel devient ambassadeur de la marque et se concentre sur le renouveau de la Bugatti Type 52.



En 2013, quelques collègues de travail et moi-même sommes allés faire du karting avec le jeune Bruno Spengler. Son talent était évident, mais j’aime à penser que les conseils que j’ai partagés avec lui lors de cette froide soirée d’hiver de karting en salle à Montréal ont fait de lui l’as du volant que nous connaissons tous aujourd’hui. Des conseils comme celui de ne pas s’écraser contre les barrières de pneus suite à un essai de dépassement par l’extérieur à l’entrée d’une épingle déjà occupée par deux autres karts…

Né en France et élevé au Canada, Spengler s’est fait connaître par une carrière de pilote qui s’est étalée sur plus de vingt ans. Après avoir piloté pour Mercedes-Benz en DTM pendant sept ans, il a rejoint BMW M Motorsport en 2012, remportant 16 victoires, 50 podiums et le titre DTM 2012. Sa polyvalence en tant que pilote a été démontrée par des participations aux 24 heures du Mans et au championnat IMSA WeatherTech SportsCar.

Bruno Spengler vient d’être nommé Pilote Officiel de Bugatti, succédant à Pierre-Henri Raphanel, qui a occupé ce poste pendant près de 20 ans. La longue carrière de Spengler dans le sport automobile, marquée par un championnat Deutsche Tourenwagen Masters (DTM) et des succès en course d’endurance, lui permet de perpétuer l’héritage de la marque.

Dans ses nouvelles fonctions, M. Spengler représentera Bugatti lors d’événements exclusifs, s’entretiendra avec des clients du monde entier et mettra en valeur les performances des voitures hyper-sportives de la marque. Il contribuera également au développement des futurs modèles Bugatti, en accord avec la nouvelle ère de la marque, qui a été introduite avec le dévoilement du Tourbillon à Molsheim.

« Lorsque l’opportunité de rejoindre une marque comme Bugatti se présente, il n’y a aucune hésitation – c’est la marque la plus prestigieuse au monde, à mes yeux », a déclaré M. Spengler. « C’est un rêve d’enfant qui se réalise, une chance unique.

Spengler prend ses fonctions après le mandat influent de M. Raphanel, au cours duquel il a joué un rôle clé dans la démonstration des modèles Veyron et Chiron de Bugatti. Raphanel a notamment établi le record du monde de vitesse pour une voiture de série en 2010, au volant de la Bugatti Veyron Super Sport.

À propos de son passage chez Bugatti, Raphanel a déclaré : « Mon passage en tant que Pilote Officiel Bugatti n’est pas un livre, c’est un chapitre de ma vie — qui a duré 19 ans — et c’est quelque chose que j’emporterai avec moi pour toujours ».

En tant que Canadiens, nous sommes très fiers de Bruno !