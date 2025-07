Bornes Flo: mise à pied de 80 employés et fermeture de l’usine de Shawinigan

Ces derniers jours, l’entreprise de fabrication de bornes de recharge Flo a annoncé la mise à pied de 80 employés ainsi que la fermeture de son usine de Shawinigan au Québec.

Cette décision d’affaires est notamment justifiée par le conflit commercial entre le Canada et les États-Unis.

Les bureaux de Flo à Montréal et à Vancouver demeurent actifs. Il en est de même pour l’usine située à Auburn Hills au Michigan.

Il est prévu qu’une petite chaîne de montage demeure opérationnelle à Grand-Mère.

Flo, une entreprise québécoise spécialisée dans la fabrication de bornes de recharge pour véhicules électriques, a annoncé au cours des derniers jours la fermeture de l’usine de Shawinigan en Mauricie ainsi que la mise à pied de 80 membres de son effectif.

Après Northvolt, Taiga et Lion Électrique, voilà qu’il est au tour de Flo de vivre de grandes difficultés.

Dans une déclaration transmise aux médias, le président et directeur général de Flo, Louis Tremblay, a indiqué que: “Nous avons annoncé la décision difficile, mais nécessaire, de nous séparer d’un peu plus de 80 employés au Canada et aux États-Unis, en plus de rationaliser nos activités manufacturières au Canada. Cela inclut la fermeture de notre usine de Shawinigan.” L’entreprise comptait plus de 600 employés avant cette coupure massive.

Cette décision survient alors qu’un conflit commercial fait rage entre le Canada et les États-Unis. Dans un texte publié dans les pages du Journal de Montréal, on apprend que les “signaux politiques incohérents en matière d’électrification” ont également fait partie de l’équation lors de la prise de décision de fermer cette usine manufacturière de la Mauricie.

Malgré tout, il est prévu qu’une petite chaîne de montage demeure opérationnelle dans le secteur de Grand-Mère. Les bureaux de Flo, situés à Montréal et à Vancouver, demeurent ouverts. Quant à l’usine située à Auburn Hills au Michigan, elle demeure active. Rappelons qu’elle est ouverte depuis 2022.

Toujours dans les pages du quotidien montréalais, on retrouve un récapitulatif des aides financières qu’a reçues Flo au cours des dernières années: une somme totalisant 16,5 M$ en provenance du ministère québécois de l’Économie depuis 2014, un prêt allant jusqu’à 220 M$ de la part du Banque d’infrastructure du Canada en 2023 en plus d’une ronde de financement ayant permis d’amasser 136 M$. Exportation et développement Canada, la Caisse de dépôt et placement du Québec, le gouvernement du Québec et la Banque de Développement du Canada ont cotisé à la cagnotte venant en aide à Flo.

À l’échelle du Canada et des États-Unis, Flo opère et gère un réseau d’environ 100 000 bornes de recharge pour véhicules électriques. La Presse nous apprend que l’entreprise entend recentrer ses activités autour de l’exploitation et la gestion du réseau.