Flo a commencé la production de ses chargeurs rapides Ultra au Michigan

Flo est une compagnie québécoise qui gère plus de 100 000 stations de charge pour VÉ en Amérique du Nord.

Le chargeur Ultra est un nouveau design qui supporte des taux de charge allant jusqu’à 320 kW.

La compagnie dit que cela permet de charger la plupart des VÉ à 80% en seulement 15 minutes.

Le premier chargeur rapide DC Flo Ultra a été produit dans l’usine de l’entreprise au Michigan, marquant le début de sa nouvelle génération de stations de recharge.

L’entreprise québécoise FLO est un opérateur de réseau de recharge présent dans toute l’Amérique du Nord, avec plus de 100 000 bornes de recharge publique rapide et de niveau 2 à la disposition des conducteurs canadiens et américains.

L’entreprise entend poursuivre son expansion avec sa dernière borne de recharge : le nouveau chargeur rapide DC Flo Ultra.

Ce nouveau chargeur est plus rapide que les chargeurs actuellement utilisés par le réseau Flo grâce à sa puissance de pointe de 320 kW, qui, selon l’entreprise, est suffisante pour charger la plupart des véhicules électriques à 80 % en seulement 15 minutes.

Bien entendu, ce temps de charge dépend de nombreux facteurs tels que la météo et la capacité de charge maximale du véhicule, mais aussi de l’état de charge au début de la session.

Il est également important de noter que, comme le chargeur Ultra dispose de deux ports de charge qui partagent la même source d’énergie, le taux de charge sera divisé par deux si un autre véhicule se branche, ce qui permet d’atteindre une vitesse de charge de 160 kW.

Pour l’instant, le chargeur Flo est livré avec deux connecteurs CCS1, mais cela pourrait bientôt changer car la plupart des constructeurs automobiles adopteront le connecteur NACS de Tesla plus tard dans la décennie.

En outre, les premières photos du Flo Ultra montraient une unité dotée à la fois d’un port CCS et d’un port NACS, une configuration que nous ne serions pas surpris de voir sur les stations installées ultérieurement.

Pour faciliter l’utilisation de ses chargeurs, Flo a développé un système de gestion des câbles motorisé qui empêche le câble de toucher le sol et le rend plus facile à manœuvrer, ce qui est souvent problématique avec les câbles CCS, plus épais et plus lourds. Ce système garantit également une portée suffisante pour fonctionner avec une variété de véhicules dont le port de charge n’est pas situé au même endroit.

Étant donné que le manque de fiabilité des bornes de recharge publiques non Tesla en Amérique du Nord est une plainte courante, Flo vise un taux de disponibilité de 98 % pour tous ses chargeurs.

Pour y parvenir, l’entreprise a veillé à ce que le chargeur rapide Ultra soit capable de faire face à des conditions difficiles grâce à son extérieur en aluminium et à ses principaux composants faciles à entretenir.

Grâce à leur assemblage dans le Michigan, ces chargeurs sont conformes au Buy America Act et aux normes du National Electric Vehicle Infrastructure Program (NEVI).