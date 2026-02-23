BMW travaillerait sur un X4 M électrique de 800 ch prévu pour 2027

BMW prévoit relancer la production du X4 en version électrique en 2026, suivie de variantes M à quatre moteurs en 2027.

La production du BMW iX4 débuterait en Hongrie en novembre 2026.

Les X4 M et X3 M électriques viseraient un lancement en production en novembre 2027.

Une configuration à quatre moteurs devrait livrer plus de 800 chevaux.

BMW se prépare à réintroduire le controversé X4 sous la forme d’un modèle entièrement électrique, moins d’un an après avoir mis fin à la production de la génération précédente.

La deuxième génération du X4 (G02) a conclu son assemblage à l’usine BMW de Spartanburg, en Caroline du Sud, en novembre 2025. Un successeur de troisième génération devrait maintenant arriver sous l’appellation iX4, marquant la transition de la plaque signalétique vers une motorisation entièrement électrique à batterie.

Le futur iX4 doit entrer en production à la nouvelle usine BMW de Debrecen, en Hongrie. L’assemblage devrait débuter à la fin de 2026. Le modèle partagera son architecture, son design intérieur et sa technologie de batteries avec le plus récent iX3.

Une variante X4 M haute performance est également en développement, selon un rapport. La production du X4 M électrique devrait commencer en novembre 2027 dans la même usine hongroise. Le X3 M serait lancé au même moment, positionnant les deux véhicules comme des modèles de l’année 2028.

Malgré leurs motorisations électriques, ni le X3 M ni le X4 M ne devraient arborer le préfixe « i » de BMW. Le constructeur réserverait l’appellation M traditionnelle à ses véhicules électriques haute performance, incluant la future M3 électrique.

Les nouveaux VUS de performance devraient adopter une configuration à quatre moteurs, créant une version unique du système de rouage intégral xDrive de BMW. La puissance devrait dépasser les 800 ch. BMW développe également des variantes M Performance positionnées sous les modèles M complets.

L’iX3 M60 devrait faire ses débuts plus tard cette année en tant que première version axée sur la performance du multisegment électrique de nouvelle génération. Il utiliserait une configuration à deux moteurs développant plus de 600 ch — ce qui rend 800 ch presque banal… À titre indicatif, l’i4 M60 affiche 593 ch. La puissance proviendrait du même bloc-batterie de 108,7 kWh que celui utilisé dans l’iX3 50 xDrive. Toutefois, l’autonomie totale devrait être inférieure à la cible estimée de 805 km WLTP (689 km EPA) des variantes axées sur l’efficacité, en raison d’un réglage orienté vers la performance.

L’expansion des modèles électriques de performance chez BMW ira au-delà des multisegments. La M3 électrique devrait entrer en production à Munich en mars 2027, précédant l’arrivée des X3 M et X4 M plus tard cette année-là.

Source: bmwblog